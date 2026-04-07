Aktivist Greta Thunberg Dünyanın Trump'a Sessiz Kalmasına Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 21:45

Ünlü aktivist Greta Thunberg sık sık dünyanın farklı yerlerindeki eylemleriyle öne çıkıyor. Filistin'e verdiği destekle bilinen ve Sumud Filosu'nda da yer alan Thunberg son videosunda Donald Trump'ın İran'a olan tehditlerini ve dünyanın bu tehditlere sessiz kalmasını eleştirdi.

Thunberg şu ifadeler kullandı.

'Amerika Birleşik Devletleri Başkanı az önce bütün bir medeniyetin bu gece yok olacağını ve bir daha asla geri gelmeyeceğini söyledi. Ve kimse tepki vermiyor. Bu kendi adına konuşuyor. Bu noktada kim, ne yapıyor? Soykırımı, tüm halkların tamamen yok edilmesini, hayatta kalmak için hepimizin bağımlı olduğu biyosferin sistematik yıkımını normalleştirdik. Ve yozlaşmış, ırkçı, savaş suçluları tam bir cezasızlıkla hareket edebiliyorlar. Şimdiye kadar çok fazla şeye izin vermiş olsak da, dur demek için çok geç değil. Eğer demezsek, kendimize insan dememeliyiz.'

ABD Başkanı İran'ı yok etmekle tehdit etmişti.

Başkan Trump 'Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
