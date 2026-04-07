ABD Başkanı Donald Trump: "İran Medeniyeti Bu Gece Yok Olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.' ifadelerini kullandı.

Bu durumun 'daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini' öne süren Trump, 'Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun.' paylaşımı yaptı.

Trump, geçtiğimiz gün ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'la ilgili olarak 'Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir.' demişti. ABD Başkanı, Tahran'ın salı günü gece yarısına kadar Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir anlaşma yapmaması halinde 'cehennemi yağdırmakla' tehdit etmişti.