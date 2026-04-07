ABD Başkanı Donald Trump: "İran Medeniyeti Bu Gece Yok Olacak"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 15:21

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 39. güne girilirken savaşı durdurmak için diplomatik çözümler aransa da gerginlik artmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak” dedi.

Reklam

Trump'tan İran'a büyük tehdit.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.' ifadelerini kullandı.

Bu durumun 'daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini' öne süren Trump, 'Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun.' paylaşımı yaptı.

Trump, geçtiğimiz gün ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'la ilgili olarak 'Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir.' demişti. ABD Başkanı, Tahran'ın salı günü gece yarısına kadar Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir anlaşma yapmaması halinde 'cehennemi yağdırmakla' tehdit etmişti.

Reklam

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
