Donald Trump’a Eleştirilerin Dozu Gittikçe Yükseliyor: "Başkanımız Bir Deli"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması için Türkiye saati ile İran’a 03.00’e kadar süre vermiş ve dedikleri olmazsa “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” demişti.

İran ise Trump’ın tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ve kritik altyapı tesislerine yapılacak saldırılara Körfez ülkelerindeki kritik tesisleri vurarak cevap vereceklerini açıklamıştı.

Donald Trump’ın bu açıklaması, kendi destekçileri de dâhil olmak üzere ABD siyasetinden birçok ismin tepkisini çekti.