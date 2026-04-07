Donald Trump’a Eleştirilerin Dozu Gittikçe Yükseliyor: "Başkanımız Bir Deli"

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 22:46

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklaması tüm dünyayı şoke etti. Milyonlarca insanı öldürmekle tehdit eden Trump’a ABD siyasetinde de tepkiler geldi. Temsilciler Meclisi Üyesi Jim McGovern, “ABD Başkanı bir deli” paylaşımı yaparken, Minnesota Valisi Tim Walz ise “Başkan aklını kaçırmış” dedi.

Tüm dünya nefesini tutmuş şekilde bu gece olacakları bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması için Türkiye saati ile İran’a 03.00’e kadar süre vermiş ve dedikleri olmazsa “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” demişti.

İran ise Trump’ın tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ve kritik altyapı tesislerine yapılacak saldırılara Körfez ülkelerindeki kritik tesisleri vurarak cevap vereceklerini açıklamıştı.

Donald Trump’ın bu açıklaması, kendi destekçileri de dâhil olmak üzere ABD siyasetinden birçok ismin tepkisini çekti.

Minnesota Valisi Tim Walz’ın paylaşımı 👇

'Başkan aklını kaçırmış.'

Temsilciler Meclisi Üyesi Jim McGovern’in paylaşımı 👇

'Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir deli.'

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer’in paylaşımı 👇

'Bu son derece hastalıklı bir kişi. Bu fütursuzca başlatılan tercihli savaşa karşı oy kullanmak için bize katılmayı reddeden her Cumhuriyetçi, bu rezaletin doğuracağı her bir sonucun sahibidir.'

ABD Senatörü Chris Van Hollen’in paylaşımı 👇

'Trump, bu akşam saat 20:00'den itibaren İran halkına karşı devasa savaş suçları işlemekle tehdit ediyor.

Kendisi tamamen kontrolden çıkmış durumda ve Cumhuriyetçilerin seslerini yükseltme vakti çoktan geçti. Kongre derhal yeniden toplanmalı ve bu savaşı bitirmek için ŞİMDİ oy kullanmalıdır.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
