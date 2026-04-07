Trump’ın En Ateşli Destekçileri Bile Soykırım Tehdidinden Rahatsız Oldu: 25. Maddeyi Hatırlattılar

Hürmüz Boğazı’nın açılmasını talep eden Trump, geçtiğimiz günlerde küfürlü paylaşımının ardından bugün ise “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklamasında bulundu.

Dünya kamuoyu Trump’ın açıklamasını nükleer silahlara yorarken, Beyaz Saray ise nükleer silahların gündemde olmadığını açıkladı.

Trump’ın bu akılalmaz tehdidi en ateşli takipçilerini de rahatsız etti.

Eski MAGA (Trump destekçisi) müttefikleri Alex Jones ve Marjorie Taylor Greene, başkan yardımcısı ve kabine çoğunluğunun başkanı görevini yerine getiremez ilan etmesine olanak tanıyan 25. Madde’nin işletilmesi çağrılarını desteklemeye başladı.

Alex Jones, pazartesi günkü yayınında “Onu 25. Madde ile nasıl görevden alabiliriz?” diye sordu.

Trump’ın İran medeniyetini ortadan kaldırma tehditlerinin ardından ise X platformunda şunları yazdı:

“Soykırımın tanımı, koca bir medeniyeti/halkı yok etmektir! Trump resmen bir Marvel çizgi roman filmindeki dengesiz bir süper kötü adam gibi konuşuyor. BİZ BUNA OY VERMEDİK!!”

Marjorie Taylor Greene ise “Amerika’ya tek bir bomba bile düşmedi. Koca bir medeniyeti öldüremeyiz. Bu kötülüktür, deliliktir,” ifadelerini kullandı.