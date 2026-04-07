Trump’ın En Ateşli Destekçileri Bile Soykırım Tehdidinden Rahatsız Oldu: 25. Maddeyi Hatırlattılar

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 20:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Beyaz Saray, Trump’ın açıklaması sonrasında “ABD, İran’da nükleer silah kullanmayacak” derken, Trump’ın en ateşli taraftarları bile açıklamadan rahatsız olduklarını paylaştı. Trump’ın, ABD Anayasası’nın 25. maddesiyle görevden alınması gerektiği çağrıları da gelmeye başladı. Yasaya göre Trump’ın bakanlar kurulu kabinesi, başkan yardımcısı önderliğinde “Trump görevini yerine getirecek akli melekelere sahip değil” diyerek yönetimi ele geçirebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerinin dozunu gün geçtikçe artırdı.

Hürmüz Boğazı’nın açılmasını talep eden Trump, geçtiğimiz günlerde küfürlü paylaşımının ardından bugün ise “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklamasında bulundu.

Dünya kamuoyu Trump’ın açıklamasını nükleer silahlara yorarken, Beyaz Saray ise nükleer silahların gündemde olmadığını açıkladı.

Trump’ın bu akılalmaz tehdidi en ateşli takipçilerini de rahatsız etti.

Eski MAGA (Trump destekçisi) müttefikleri Alex Jones ve Marjorie Taylor Greene, başkan yardımcısı ve kabine çoğunluğunun başkanı görevini yerine getiremez ilan etmesine olanak tanıyan 25. Madde’nin işletilmesi çağrılarını desteklemeye başladı.

Alex Jones, pazartesi günkü yayınında “Onu 25. Madde ile nasıl görevden alabiliriz?” diye sordu. 

Trump’ın İran medeniyetini ortadan kaldırma tehditlerinin ardından ise X platformunda şunları yazdı:

Soykırımın tanımı, koca bir medeniyeti/halkı yok etmektir! Trump resmen bir Marvel çizgi roman filmindeki dengesiz bir süper kötü adam gibi konuşuyor. BİZ BUNA OY VERMEDİK!!”

Marjorie Taylor Greene ise “Amerika’ya tek bir bomba bile düşmedi. Koca bir medeniyeti öldüremeyiz. Bu kötülüktür, deliliktir,” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
