İran Halkı Köprü ve Santrallerde İnsan Zinciri Oluşturmaya Başladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 19:18

Donald Trump'ın 'Tüm medeniyeti yok edeceğiz' açıklaması üzerine İran'a olası büyük saldırı dalgası ihtimali arttı. ABD'de hükümet kanalından açıklamalardan altyapı tesisleri ve stratejik köprülere saldırıların olacağı söylentileri yayılırken İran Hükümeti halkı insan zinciri oluşturmak için sokağa davet etti.

Seferberlik çağrısı üzerine on binlerce İranlı sokağa çıktı.

Sivil halk özellikle saldırıların olması beklenen köprü, altyapı tesisi, santral gibi stratejik noktalara akın etti.

Bir kısım İranlı ise Kazirun Enerji Santrali önünde ABD ve İsrail'i protesto etti.

Toplanan halk santralin önünde insan kalkanı oluşturarak 'Sana canımız feda, ey İran. Toprağın bizim canımız, ey İran.' sloganları attı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
