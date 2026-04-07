Beyaz Saray "İran'a Nükleer Silah Atılacak" İddialarını Yalanladı

Beyaz Saray "İran'a Nükleer Silah Atılacak" İddialarını Yalanladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 18:34

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyen İran'ın sert sözlerle eleştirmişti. Bugün de ABD Başkanı'ndan tehdit dolu bir mesaj geldi. Mesajın ardından ABD'nin nükleer silah kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu. Beyaz Saray o iddiaları yalanladı.

Trump İran'ı şu sözlerle tehdit etmişti.

Trump İran'ı şu sözlerle tehdit etmişti.

İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak” demişti.

Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı JD Vance ise Macaristan'da şu sözleri kullandı.

'İranlılardan bu gece saat sekize kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt alabileceğimizden eminiz. Umarım doğru yanıtı verirler çünkü asıl istediğimiz petrol ve gazın serbestçe aktığı, insanların evlerini ısıtabildiği ve soğutabildiği, işe gitmek için ulaşım masraflarını karşılayabildiği bir dünya. Eğer İranlılar ekonomik terör eylemlerine girişirlerse bu gerçekleşmeyecek. Bu yüzden bilmeleri gerekiyor ki elimizde henüz kullanmaya karar vermediğimiz araçlar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunları kullanmaya karar verebilir ve eğer İranlılar tutumlarını değiştirmezlerse kullanacaktır da.'

Pek çok haber sayfası Trump'ın elindeki güç ifadesinin nükleer silah olabileceği yargısına vardı.

Pek çok haber sayfası Trump'ın elindeki güç ifadesinin nükleer silah olabileceği yargısına vardı.

Ancak Beyaz Saray'ın teyit hesabı bu söylentileri yalanladı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
