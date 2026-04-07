Trump’ın "Bir Medeniyet Yok Olacak" Tehdidine İran’ın Türkiye Büyükelçiliği Hesabından Cevap Geldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 18:20

ABD Başkanı Donald Trump, “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklamasıyla ortalığı karıştırdı. Trump’ın bu tehdidi nükleer silah iddialarını akıllara getirse de Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin İran’da nükleer silah kullanmayacağı duyuruldu.

İran’ın Türkiye Büyükelçiliği’nin X hesabı ise tarihi hatırlatarak Trump’a cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin dozu gittikçe artıyor.

Geçtiğimiz günlerde küfürlü bir paylaşımda bulunan Trump, bugün ise “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu açıklaması akıllara nükleer silahları getirse de Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını yalanladı.

Trump’ın İran’a yönelik tehdidi 👇

Trump'a cevap ise Türkiye’deki İran Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından geldi.

'İskender yaktı. Moğollar yerle bir etti. Tarih onu sınadı. İran hâlâ burada. Bir psikopatın tehditleri, zamanın bitiremediği şeyi bitiremez.'

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
