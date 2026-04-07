Haberler
Ekonomi
Boya Sektörünün Lider Firmasının Satışı Onaylandı: İşte Yeni Sahipleri!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 17:23

Türkiye’de boya ve kimya sektörünün en bilinen firmalarından biri olan ve Bitlis Ailesi’nin sahibi olduğu Polisan Holding, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yönetimindeki Hollanda merkezli CoreX şirketine resmen satıldı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Polisan Holding’in yüzde 77,72 hissesinin devrinin Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Polisan Holding’in satışı için Hollanda merkezli şirketlerle yaz aylarında anlaşmaya varılmıştı.

Ülke genelinde konut ve sanayi tipi boyaların büyük kısmını üreten holdingin çoğunluk hisseleri, Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX’e devredildi.

Polisan Holding bünyesinde hâlihazırda yüzde 77,72 oranında payı elinde bulunduran Bitlis Ailesi ile CoreX arasındaki hisse devri anlaşması, kamu denetiminden geçti. Satış için beklenen Rekabet Kurumu (RK) onayı süreci tamamlandı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, devir işleminin önündeki yasal engellerin kalktığı duyuruldu.

Holding tarafından yapılan açıklamada, alıcı tarafın 6 Nisan 2026 tarihinde (dün) şirkete bildirimde bulunduğu belirtilerek, “Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından işlem’e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde şirketimize bildirilmiştir” denildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
