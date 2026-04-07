Boya Sektörünün Lider Firmasının Satışı Onaylandı: İşte Yeni Sahipleri!

Türkiye’de boya ve kimya sektörünün en bilinen firmalarından biri olan ve Bitlis Ailesi’nin sahibi olduğu Polisan Holding, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yönetimindeki Hollanda merkezli CoreX şirketine resmen satıldı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Polisan Holding’in yüzde 77,72 hissesinin devrinin Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.