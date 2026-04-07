Boya Sektörünün Lider Firmasının Satışı Onaylandı: İşte Yeni Sahipleri!
Türkiye’de boya ve kimya sektörünün en bilinen firmalarından biri olan ve Bitlis Ailesi’nin sahibi olduğu Polisan Holding, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yönetimindeki Hollanda merkezli CoreX şirketine resmen satıldı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Polisan Holding’in yüzde 77,72 hissesinin devrinin Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polisan Holding’in satışı için Hollanda merkezli şirketlerle yaz aylarında anlaşmaya varılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın