Akaryakıtta Rekor Zam Beklenirken İptal İhtimali Ortaya Çıktı

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, TÜPRAŞ dağıtım şirketlerine gönderdiği listede zamlara yer vermedi; ilerleyen saatlerde zamlı yeni bir listenin paylaşılıp paylaşılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Aydilek şunları kaydetti:

'TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu 'Bugüne dek tek listede zamlar bildirldi' diye yanıtladı. Göreceğiz.'