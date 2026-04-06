Haberler
Ekonomi
Akaryakıtta Rekor Zam Beklenirken İptal İhtimali Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
06.04.2026 - 17:56

Akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artış beklentisi devam ederken, TÜPRAŞ’ın dağıtım firmalarına ilettiği listede herhangi bir zam kaleminin bulunmaması dikkat çekti. Sektör kaynakları ise geçmişte genellikle tek bir fiyat listesi paylaşıldığını ifade ediyor.

7 lira 67 kuruş zam bekleniyordu.

Savaşın yol açtığı fiyat artışları akaryakıt piyasasını etkilerken, son gelen liste piyasada belirsizlik yarattı. Normal şartlarda bu gece pompaya yansıması beklenen düzenlemeyle motorin litre fiyatına 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam yapılacağı öngörülüyordu.

Söz konusu tarihi artışın, eşel mobil sistemi kapsamında vazgeçilecek vergi kalemi kalmadığı için doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Buna karşın TÜPRAŞ tarafından dağıtım şirketlerine iletilen fiyat listesinde beklenen zamların yer almaması dikkat çekti.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, TÜPRAŞ dağıtım şirketlerine gönderdiği listede zamlara yer vermedi; ilerleyen saatlerde zamlı yeni bir listenin paylaşılıp paylaşılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Aydilek şunları kaydetti:

'TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu 'Bugüne dek tek listede zamlar bildirldi' diye yanıtladı. Göreceğiz.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
