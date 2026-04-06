Türkiye'nin En Ünlü Zeytin Markalarından Biri Konkordato Kararı Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2026 - 17:26

Türkiye gıda sektörünün köklü markalarından, 40 yılı aşkın geçmişe sahip BAKTAT Zeytincilik için konkordato kararı alındı. Mahkeme, şirkete mali yapılandırma süreci kapsamında 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

3 ay mühlet verildi.

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2026/59 esas sayılı dosya kapsamında verilen kararla, BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. için 2 Nisan 2026 itibarıyla üç aylık geçici mühlet tanındı. Bu süreçte şirket hakkında yeni icra takibi başlatılamayacak, devam eden tüm takipler ise durdurulacak.

Geçici mühlet kapsamında; kamu alacakları da dahil olmak üzere şirket aleyhine yürütülen tüm icra işlemleri durduruldu. Bu süreçte ihtiyati haciz ve tedbir kararlarının uygulanması da askıya alındı. Öte yandan, rehinli alacaklar açısından takip başlatılabilmesine imkan tanınırken, bu alacaklara konu rehinli malların satışının yapılamayacağı hükme bağlandı.

Sonraki duruşma 1 Temmuz'da olacak.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından kritik öneme sahip makine, ekipman ve araçların, mevcut hacizler korunmak şartıyla işletmede kalmasına izin verildi. Ayrıca bankaların, konkordato sürecini gerekçe göstererek şirket hesaplarına bloke koymasının da önüne geçildi.

Bununla birlikte, şirketin tüm işlem ve kararlarının geçici konkordato komiser heyetinin onayına tabi olacağı bildirildi. Dosyanın bir sonraki duruşmasının 1 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı, bu duruşmada şirkete kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
