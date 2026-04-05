Fenerbahçe'nin Kazandığı Penaltı Sonrası Yorumculardan Farklı Sesler Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 22:55

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Nene'nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan Fenerbahçe, 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından 3 puanı aldı. 

Sosyal medya ise adeta ikiye bölündü. Penaltı kararına itiraz edenlerle doğru bulanlar ikiye ayrılmış durumda. Hakem yorumcuları ve futbol yorumcuları da konuyla ilgili farklı görüşler öne sürdü.

Mark Clattenburg kararı doğru buldu.

Sportz uygulamasında pozisyonu yorumlayan eski hakem şu ifadeleri kullandı.ç

'Eğer temas dışarıda başlayıp dışarıda devam ediyorsa, bu durumda karar dışarıda bir temas olarak değerlendirilmelidir.

Ancak ben temasın içeride olduğunu düşünüyorum.

Ben de hakemin kararına katılıyorum.'

Fırat Aydınus: Penaltı değil

Fırat Aydınus, Libero kanalında 'Detaylı anlatmadan önce kararımı söyleyeyim, penaltı değil. Bu pozisyonda VAR'ın çağırmamasını normal buluyorum. Dedi ki konuştu hakemle, hakem dedi ki böyle gördüm, temas o bu. Ben hasbelkader futbol yönettim böyle bir pozisyonda penaltı çok ağır karar. '

Ahmet Çakar, penaltı için "ahlaksızca verilmiş bir penaltı" yorumu yaptı.

Sky Spor ekranlarında yorum yapan Ahmet Çakar, “Hakem atışıyla oyun başlamalıydı. Bak yanımda Fenerli var kanalın sahibi önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır.” dedi.

Ersin Düzen pozisyonun penaltı olduğunu düşününlerden:

'Pozisyon penaltı. Topa Agbadou dokunuyor ama topa dokunurken bir risk alıyor. Nene'nin arkasında, arkadan öne doğru bir hamle yapıyor. Peki Agbadou o topa dokunurken, o riski alırken topu yeterince uzaklaştırıyor mu? Buradaki en önemli nokta bu. Nene'nin sonrasında topla tekrar buluşmasının önüne geçebiliyor mu? Geçemiyor. Çünkü Nene'ye de arkadan bir müdahale söz konusu. O topa dokunmasına rağmen Nene'ye bir teması var. Topa dokunması demek penaltı olmadığı anlamına gelmez. Benim nezdimde pozisyon penaltı. Dışarıda başlayarak içeriye devam eden bir aksiyon var. Aksi yönde düşünenlerin de fikrine saygı duyarım.'

Erman Özgür: "Kötü futbol konuşacaktık, kötü hakem konuşuyoruz."

Erman Özgür, Tivibu ekranlarında 'Fenerbahçe maçı çok hak etti ama kimse kusura bakmasın, uzatmalarda bu penaltıyı vermek art niyettir.' dedi. 

Özgür, 'Oyunun hakkı Fenerbahçe, maçı çok hak ettiler ama Yasin Kol müdahale etti. Hadi faul dedin, ceza sahası dışında olduğunu nasıl görmezsin' ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler de penaltıyı "tartışmalı" olarak niteledi.

Serdar Ali Çelikler, neospor'da 'Son derece tartışmalı bir penaltıya gelene kadar senin bu maçı bitirmen gerekiyordu.

Senin sportif direktörün The Athletic’e PR yaptıracağına devre arası transfer dönemini anlatması lazım.' dedi.

Yusuf Kenan Çalık "tartışmasız" olarak değerlendirdi.

Yusuf Kenan Çalık, 'Fenerbahçe'nin penaltısı tarihin gelmiş, geçmiş, gelecek, olabilecek, görebileceğimiz en net penaltısı.' olarak yorum yaptı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
