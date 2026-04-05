Trabzonspor Maç Sonunda Yaşananlar İçin Abdülkerim Bardakcı'yı Suçladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 17:27

Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı’nın tavırlarının olayları tetiklediğini öne sürdü.

Dün geceki maçın ardından hem saha içinde hem de soyunma odası koridorlarında gerilim vardı.

İlk olarak sahada Onuralp Çakıroğlu ve Abdülkerim Bardakçı arasında başlayan gerilim bir anda tüm futbolcuların buluştuğu bir tartışmaya döndü. Yunus Akgün'ün Abdülkerim'e küfrettiğini söylediği Onuralp Çakıroğlu cephesinden bir açıklama gelmedi.

Dün gece maç sonunda yaşananları derlediğimiz haberimizi takip edebilirsiniz:

Trabzonspor resmi bir açıklama yayınlayarak Abdülkerim Bardakçı'nın olayları "provoke" ettiğini söyledi:

'Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

arşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak 'Kaç yaşındasın lan sen' ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.

Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.

Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
