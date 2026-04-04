Trabzonspor-Galatasaray Maçının Ardından Sahada ve Soyunma Odasında Kaos Vardı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 00:13

Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 2-1 yenerek zirve yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçti. Fatih Tekke'nin öğrencileri iki kafa golüyle lider Galatasaray'ı devirdi. 

Son düdüğün ardından ise sahada ve soyunma odasında istenmeyen olaylar vardı. Bir de kırmızı kartın çıktığı maç sonunda her yerde kaos vardı.

1. Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü.

Maç sonunda yaşanan kargaşada Abdülkerim Bardakçı ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart yedi. Abdülkerim Bardakçı'nın neden kırmızı kart gördüğü anlaşılamazken, konuyla ilgili açıklama Yunus Akgün'den geldi. 

Akgün, 'Apo abi (Abdülkerim Bardakcı) çift sarıdan atıldı. Karşı takımda 17-18 yaşındaki genç ağza alınmayacak küfürler ediyor. Ama bizim oyuncumuz ikinci sarıdan atılıyor. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Taraftarımızdan bugün için özür diliyoruz ama Mayıs ayında biz sevineceğiz.' dedi.

2. Soyunma odası da hareketliydi.

Edinilen bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcular, maçın son anlarındaki tartışmalı kararlar nedeniyle hakeme tünelde sert tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin güçlükle müdahale ettiği olayda, oyuncuların hakem odasına yönelmek istediği ve gergin anların yaşandığı öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Fatih Demireli ise kapıyı sertçe kapatarak görüntü alınmasını engelledi.

3. Metin Öztürk de saha içinde ve dışında yaşananları anlattı.

Metin Öztürk, 'Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!' ifadelerini kullandı.

4. Günay Güvenç, Uğurcan Çakır'a destek açıkladı.

Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiyi kınayan tecrübeli eldiven, 'Bugünle ilgili birkaç konu var. 13 senedir Türkiye’deyim. Beni tanırsınız. Konuşmayı da fazla beceremem aslında. Klişeden kaçmayı seven bir insanım. Klişe konuşmak da bana yakışmıyor. Maçın birkaç gün öncesine gelmek istiyorum. Kalecimiz Uğurcan’a ve ailesine yapılanları, bu milli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftada ve Uğurcan’ın performansı ortadayken ailesine karşı yapılanları kınıyorum. Futbolu futbol olarak görmek lazım' ifadelerini kullandı.

5. Hedefinde kaleci Onana vardı.

Okan Buruk, 'Son bölümde maç çok oynanmadı. Onana süreyi iyi kullandı. İyi kullanana da bir şey demek istemiyorum. Onana bunu iyi yapıyor. Bugün de maçı oynatmadı. Çok geç sarı kart geldi. Uzatma dakikaları çok azdı. Uzatma da zaten oynanmadı.' dedi.

6. Ertuğrul Doğan da maç sonu tepkiliydi:

'Kimse Trabzonspor'u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum.

Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca taraftarım tarafından istifaya davet edildim; bir kez kalkıp tek bir yorum yaptım mı? Taraftar bunu yapacak, bugün de bizi sevecek. Bu işin gerçeği bu. Bunu bilmeyenler burada olmayacak.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
