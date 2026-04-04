Kadir Hoca Olarak Bilinen Fenomen Kadir Özkaraaslan Bir Video Sebebiyle Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 17:45

Fitness içerikleri, motivasyon videoları ve “yaşam koçu” kimliğiyle tanınan Kadir Hoca olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

"Halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla tutuklandı

Milyonlarca kullanıcıya ulaşan Kadir Hoca’nın tutuklanma gerekçesi de netlik kazandı. Özkaraaslan’ın birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı “Sosyal Akademi” başlıklı içerik, sürecin başlangıcı oldu. Videodaki ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan fenomenin, “halkı kin ve nefrete sürükleme” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Sosyal medyanın popüler isimlerindendi.

Disiplinli yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme üzerine yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kadir Özkaraaslan, yalnızca bir antrenör olarak değil, aynı zamanda takipçilerine motivasyon sağladığını iddia eden bir isim olarak öne çıkıyordu. Özellikle gençler arasında geniş yankı bulan fenomenin tutuklanması, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
