Emekliliği Reddedilen Binlerce Kişi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 17:18

Malulen emeklilik başvurularında SGK ile vatandaşlar arasında sıkça tartışma konusu olan “hastalığın işe girişten önce mi yoksa çalışma sürecinde mi ortaya çıktığı” meselesine Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yüksek mahkeme, askerlik hizmetini sağlıklı şekilde tamamlayan ve işe başlarken “sağlam” raporu bulunan kişilerin, sonradan gelişen hastalıklarının malulen emeklilik hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bir SGK'lının şizofren teşhisiyle hukuk mücadelesi başladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde söz konusu kararın ayrıntılarını ele aldı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin kararıyla, askerliğini sorunsuz şekilde tamamlayıp iş hayatına sağlıklı başlayan ancak çalışma sürecinde ağır bir hastalığa yakalanan sigortalılar açısından önemli bir hukuki kapının aralandığını vurgulayan Karakaş, dikkat çekici bir örneği aktardı.

Aktarılan olayda, söz konusu kişi 18 aylık askerlik görevini herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı ve işe giriş sağlık kontrollerinden de sorunsuz geçti. 1992 yılında Adalet Bakanlığı’nda mübaşir olarak göreve başlayan bu kişi için süreç, görevi sırasında ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkla dramatik biçimde değişti. Hastalığın hızla ilerlemesi nedeniyle, henüz memuriyetinin 8. ayında görevini bırakmak zorunda kaldı.

Yargıtaya taşınan dosyada son nokta konuldu.

İsa Karakaş’ın aktardığına göre, yerel mahkeme davacının %80 oranında Şizofreni hastası olduğunu belirledi ve bu rahatsızlığın sigortalılık başlangıcından sonra, çalışma hayatı içinde ağırlaştığını tespit etti. Bu doğrultuda davacının malulen emekliliğe hak kazandığına hükmedildi.

Dosya istinaf aşamasına taşınırken, bölge adliye mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu ve onadı. Bunun üzerine SGK süreci Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay ise yaptığı incelemede, istinaf mahkemesi kararında bozmayı gerektirecek bir durum bulunmadığına karar vererek hükmü onadı.

Askerlik terhisi hukuki kanıt oldu.

İsa Karakaş, söz konusu kararın sosyal güvenlik hukukunda “hastalığın başlangıç tarihi” tartışmalarına önemli bir açıklık getirdiğini vurgulayarak, askerliğini sağlıklı şekilde tamamlayan bir kişinin sonradan ortaya çıkan hastalığının emeklilik hakkını ortadan kaldırmayacağının netleştiğini ifade etti. Sigortalının işe girişte sağlıklı olduğunun belgelenmesi ve hastalığın çalışma sürecinde kronik hale gelmesi durumunda malulen emeklilik hakkının doğacağını belirtti.

Karakaş ayrıca, emsal nitelikteki bu Yargıtay kararının, özellikle “sigorta başlangıcından önce hastalık vardı” gerekçesiyle emeklilik talebi reddedilen çok sayıda kişi açısından kritik bir ispat avantajı sağladığını dile getirdi. Kararın temelinde ise askerlik yapabilmiş olmanın ve işe girişte alınan sağlık raporlarının, SGK’nın “hastalık önceden vardı” savunmasına karşı en güçlü kanıt olarak kabul edilmesi yer alıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
