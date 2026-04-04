Haftanın İlk Kritik Maçında Trabzonspor Evinde Galatasaray'ı 2-1 Yendi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 22:03

Dev maçların olduğu haftada Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Bordo Mavililer şampiyonluk potasını yakından ilgilendiren maçta aldığı üç puanla iddiasını sürdürdü. 

Gözler şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çevrildi.

Gergin geçen maçta kıyasıya rekabet vardı.

Maçın ilk düdüğünden itibaren 40 bin Trabzonspor taraftarının yoğun desteği hissedildi. Özellikle Uğurcan Çakır'a top geldiği an protesto eden taraftarlar, Trabzonspor ataklarında da itici güç oldu.

Misafir takımda Osimhen ve Sane'nin eksikliği ev sahibinde ise Muçi ve Batagov sakatlık sebebiyle, Oulai ise cezası sebebiyle forma giyemedi.

Trabzonspor, Galatasaray'a alan bırakmadı ve 3 puanı aldı.

Henüz 4.dakikada Onuachu ile öne geçen Trabzonspor devreyi de bu skorla kapattı. İkinci yarı ise Galatasaray golü Singo ile buldu. 62'de ise sahneye Nwaiwu çıktı ve kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray'ın pozisyon bulmakta zorlandığı maçta Trabzonspor altın değerinde üç puanı elde etti. 

Puan durumunda Galatasaray bir maç eksiği ile 64 puanda Trabzonspor ise 63 puana çıktı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
