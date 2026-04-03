Tarihi Başarı: Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Finale Yükseldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 00:41

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji’ni deplasmanda 82-72 mağlup eden Beşiktaş GAİN, seriyi 2-0 tamamlayarak finale yükseldi.

İlk devre büyük çekişmeye sahne oldu.

Mücadeleye ilk sayıyı bularak başlayan ev sahibi ekip, dış atışlarla oyunun kontrolünü ele aldı. 6. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, savunmada düşüş yaşayınca Beşiktaş GAİN skoru dengeledi (14-14). Son bölüme 18-17 önde giren siyah-beyazlılar, üstünlüğünü son saniyelere doğru kaybetti ve ilk periyot 22-22 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla geçerken, Beşiktaş GAİN’in fark yaratma çabası Bahçeşehir Koleji’nin hücumdaki isabetleriyle karşılık buldu. Hücumda yaptığı hatalar nedeniyle uzun süre öne geçemeyen ev sahibi ekip, Berk Uğurlu’nun sayılarıyla farkı 5’e kadar çıkartan Beşiktaş GAİN karşısında son bölümde toparlandı. Son 25 saniyeye 36-34 önde giren Bahçeşehir Koleji’ne rağmen, Beşiktaş GAİN soyunma odasına 37-36 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyot Beşiktaş GAİN’in Zizic’in sayısıyla başlaması ve 6-0’lık seri yakalamasıyla açıldı, ancak Bahçeşehir Koleji direnci tamamen kırılmadı. Ponitka’nın üçlüğüyle farkı 3 sayıya indiren ev sahibi ekip, rakibinin skor üretimine karşılık vermekte zorlanınca Beşiktaş GAİN oyunun kontrolünü ele aldı. Bahçeşehir Koleji’nin pota altındaki kaçırdığı fırsatları iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, bitime 1,5 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı (59-49) ve son saniyelerde bulduğu basketle bu bölümü 63-56 önde tamamladı.

Son çeyrekte ev sahibi ekip farkın açılmasına izin vermeyerek skor üretimini sürdürdü ve rakibinin boş geçtiği bölümleri iyi kullanarak bitime 4 dakika kala farkı 3 sayıya indirdi (67-64). Kalan bölümde dış atışlara yönelen Beşiktaş GAİN, savunmasını sertleştirerek üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 82-72 kazanarak finale yükseldi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
