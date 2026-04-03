Tarihi Başarı: Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Finale Yükseldi

Üçüncü periyot Beşiktaş GAİN’in Zizic’in sayısıyla başlaması ve 6-0’lık seri yakalamasıyla açıldı, ancak Bahçeşehir Koleji direnci tamamen kırılmadı. Ponitka’nın üçlüğüyle farkı 3 sayıya indiren ev sahibi ekip, rakibinin skor üretimine karşılık vermekte zorlanınca Beşiktaş GAİN oyunun kontrolünü ele aldı. Bahçeşehir Koleji’nin pota altındaki kaçırdığı fırsatları iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, bitime 1,5 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı (59-49) ve son saniyelerde bulduğu basketle bu bölümü 63-56 önde tamamladı.

Son çeyrekte ev sahibi ekip farkın açılmasına izin vermeyerek skor üretimini sürdürdü ve rakibinin boş geçtiği bölümleri iyi kullanarak bitime 4 dakika kala farkı 3 sayıya indirdi (67-64). Kalan bölümde dış atışlara yönelen Beşiktaş GAİN, savunmasını sertleştirerek üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 82-72 kazanarak finale yükseldi.