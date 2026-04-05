Fenerbahçe, Beşiktaş Karşısında Son Nefeste Güldü: 1-0

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı ve golle buluştu ancak Gökhan Sazdağı’nın kendi kalesine gönderdiği top VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.60. dakikada Sidiki Cherif’in şutunda kaleci Ersin topa müdahale etti, savunma da meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe baskısını artırsa da kaleci Ersin’i geçmekte zorlandı.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu’nu aşamadı.

84.dakikada bir kez daha Ersin kalesinde devleşti. Sidiki Cherif'in müsait pozisyonda yaptığı vuruş Ersin'in ayaklarına çarpıp kornere çıktı.

90+11'de Nene'nin yerde kalması sonucunda Fenerbahçe penaltı kazandı ve penaltıyı Kerem Aktürkoğlu gole çevirdi.

Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.