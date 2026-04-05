Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Beşiktaş
Fenerbahçe, Beşiktaş Karşısında Son Nefeste Güldü: 1-0

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2026 - 22:09

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada önemi daha da artan maçta iki takım da pozisyonlar bulsa da kalecileri geçmekte zorlandılar. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıya Fenerbahçe golle başladı ancak gol VAR'dan döndü. 

Fenerbahçe aradığı golü 90+11'de penaltıdan buldu.

ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Karşılaşma adeta golle burun buruna başladı. Henüz 1. dakikada Fenerbahçe, Asensio’nun pasıyla savunmayı dengesiz yakaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Nene, rakibini şık bir hareketle ekarte edip kaleciyle karşı karşıya kalsa da vuruşu az farkla auta gitti.

10. dakikada bu kez Beşiktaş etkili oldu. Orkun Kökçü’nün sağ kanattan kestiği adrese teslim ortada Oh’un kafa vuruşunu kaleci Ederson güçlükle çeldi. Dönen topu önünde bulan Cerny’nin vuruşunda ise savunma etten duvar örerek mutlak bir golü önledi.

25. dakikada Semedo’nun yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı yıldızın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu, kaleci Ersin son anda tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.

40. dakikada Beşiktaş kontra atakla tehlike yarattı. Cerny’nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün mermi gibi şutunda, Ederson bir kez daha kalesinde devleşerek topu kornere gönderdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe baskısını artıran taraftı.

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı ve golle buluştu ancak Gökhan Sazdağı’nın kendi kalesine gönderdiği top VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.60. dakikada Sidiki Cherif’in şutunda kaleci Ersin topa müdahale etti, savunma da meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe baskısını artırsa da kaleci Ersin’i geçmekte zorlandı.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu’nu aşamadı.

84.dakikada bir kez daha Ersin kalesinde devleşti. Sidiki Cherif'in müsait pozisyonda yaptığı vuruş Ersin'in ayaklarına çarpıp kornere çıktı. 

90+11'de Nene'nin yerde kalması sonucunda Fenerbahçe penaltı kazandı ve penaltıyı Kerem Aktürkoğlu gole çevirdi. 

Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
