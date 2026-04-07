Türkiye'nin Tanınmış Markası Konkordato İlan Etti: Tüm Hacizler Durduruldu, Dev Şirket Korumaya Alındı

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesine imkan tanımak amacıyla 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet süreci başlatıldı. Bu kararla birlikte dev firmanın ticari varlığını sürdürebilmesi için yasal bir koruma kalkanı oluşturuldu.

Alınan karar uyarınca, geçici mühlet süresi boyunca kamu alacakları da dahil olmak üzere şirket aleyhine hiçbir icra takibi yapılamayacak ve mevcut işlemler olduğu yerde durdurulacak. Şirketin üretim gücünü kaybetmemesi için fabrikadaki makine, araç ve ekipmanların yerinde kalarak çalışmaya devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bankaların, konkordato sürecini gerekçe göstererek firmanın hesaplarına bloke koyması veya mevcut kaynakları kendi alacakları için kullanması engellendi.