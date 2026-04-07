Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Tanınmış Markası Konkordato İlan Etti: Tüm Hacizler Durduruldu, Dev Şirket Korumaya Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 08:48

Bursa'nın köklü gıda üreticilerinden BAKTAT Zeytin, mali dengesini korumak amacıyla mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet kararıyla birlikte şirketin faaliyetleri denetim altına alınırken, tüm icra ve haciz işlemleri resmen durduruldu.

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, gıda sektörünün önemli ihracatçılarından biri olan BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında önemli bir hukuki koruma kararı verdi.

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesine imkan tanımak amacıyla 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet süreci başlatıldı. Bu kararla birlikte dev firmanın ticari varlığını sürdürebilmesi için yasal bir koruma kalkanı oluşturuldu.

Alınan karar uyarınca, geçici mühlet süresi boyunca kamu alacakları da dahil olmak üzere şirket aleyhine hiçbir icra takibi yapılamayacak ve mevcut işlemler olduğu yerde durdurulacak. Şirketin üretim gücünü kaybetmemesi için fabrikadaki makine, araç ve ekipmanların yerinde kalarak çalışmaya devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bankaların, konkordato sürecini gerekçe göstererek firmanın hesaplarına bloke koyması veya mevcut kaynakları kendi alacakları için kullanması engellendi.

Sürecin şeffaf ve sağlıklı yürümesi için mahkeme tarafından hukukçu ve mali müşavirlerden oluşan üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirildi.

Şirketin tüm ticari faaliyetleri ve mali kararları artık bu heyetin denetimine ve onayına tabi olacak. Heyet, üç aylık sürenin sonunda firmanın kurtuluş reçetesini ve mali durum raporunu mahkemeye sunacak.

Alacaklı olan kişi ve kurumlar için de yasal süreç işlemeye başladı. İlana itiraz etmek isteyenlerin 7 günlük süre içerisinde mahkemeye başvuru yapması gerekiyor. Şirketin geleceğini belirleyecek olan kritik duruşma ise 1 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihte yapılacak değerlendirme sonucunda, şirkete daha uzun süreli bir yapılandırma imkanı tanınan 'kesin mühlet' verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
