İstanbul’da Tepki Çeken Görüntüler: Kendini Polis Yardımcısı Olarak Tanıttı, Kadınları Taciz Edip Videoya Aldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 08:30

İstanbul sokaklarında kadınlara yönelik taciz içeren davranışlarda bulunan ve kendisini sosyal medyada 'polis yardımcısı' olarak tanıtan Mısırlı bir şahsın görüntüleri büyük tepki topladı. Kamusal alanlarda kadınları rahatsız eden ve cami içerisinde ibadet edenleri kayda alan şahısla ilgili detaylar, sosyal medyada infial yarattı.

İstanbul, sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve büyük bir huzursuzluğa yol açan taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Kendisini Mısırlı bir emniyet mensubu yardımcısı olarak lanse eden bir şahıs, şehrin farklı noktalarında kadınlara yönelik sergilediği uygunsuz tutumları ve halkın dini değerlerini hiçe sayan davranışları video kaydına alarak paylaştı. 'arsalalybdh' kullanıcı adıyla Instagram üzerinden yayınlanan bu içerikler, hem Türk vatandaşları hem de Türkiye’de yaşayan Mısır toplumu tarafından sert bir dille kınandı.

Söz konusu videolarda şahsın, kalabalık alanlarda kadınların yanına yaklaşarak rızaları dışında fiziksel temas kurmaya çalıştığı ve bu anları kaydettiği görülüyor.

Taciz boyutuna varan bu eylemlerin yanı sıra, şahsın bir cami içerisinde ibadetlerini yerine getiren vatandaşları da hedef aldığı ortaya çıktı. Namaz kılan insanları rahatsız ederek video çeken ve kutsal mekanın huzurunu bozan şahıs, bu görüntüleri 'polis yardımcısı' sıfatıyla kullandığı profilinde yayınladı. Profilinde üniformalı fotoğraflarına da yer vererek kendisine resmi bir süs vermeye çalışan şahsın bu paylaşımları büyük tepki çekti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
