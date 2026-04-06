Haberler
Teknoloji
İnsanlık Tarihinde En Uzak Yolculuk! Artemis II, Apollo 13'ün Mesafe Rekorunu Kırdı

İnsanlık Tarihinde En Uzak Yolculuk! Artemis II, Apollo 13’ün Mesafe Rekorunu Kırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 21:36

NASA’nın Artemis II mürettebatı, Apollo 13’ün 1970’de kırdığı mesafe rekorunu geride bırakarak, insanları Dünya’dan şimdiye kadar ulaşılan en uzak noktaya taşıdı. Orion kapsülüyle gerçekleştirilen bu tarihi Ay uçuşu, Ay’ın öte tarafını benzersiz bir açıdan görme imkânı sunarken, gelecekteki iniş görevleri için de önemli bir adım niteliği taşıyor.

NASA’nın Artemis II mürettebatı, Ay’ın öte tarafını ilk kez böyle net görebilen insan olarak Apollo 13’ün 1970’de kırdığı mesafe rekorunu geçti.

Orion kapsülüyle Ay çevresinde gerçekleştirilen altı saatlik uçuş, Dünya’dan 400 binden fazla kilometre uzaklığa ulaşmayı sağladı.

Komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen, Apollo 8’den kalan bir hatıra yamasıyla uçuştaydı. Ücretsiz-dönüş yörüngesi sayesinde yakıt tasarrufu sağlanarak Ay’a iniş yapılmadan geçiş gerçekleştirildi. Mürettebat, Ay’a 6.550 km kadar yaklaşırken, Orta Atlantik’in etkileyici manzarasını ve gelecekteki iniş bölgelerini gözlemledi.

Artemis II, insanlığın Ay’a yaptığı ilk yolculukların anısına saygı gösterirken, önümüzdeki Artemis III ve IV görevleri için de hazırlık niteliği taşıyor. Bu uçuş, insanlığı bir kez daha evrendeki yerimizi fark etmeye ve Ay’a dönüş yolculuklarını planlamaya çağırıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
