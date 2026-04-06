İnsanlık Tarihinde En Uzak Yolculuk! Artemis II, Apollo 13’ün Mesafe Rekorunu Kırdı

Orion kapsülüyle Ay çevresinde gerçekleştirilen altı saatlik uçuş, Dünya’dan 400 binden fazla kilometre uzaklığa ulaşmayı sağladı.

Komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen, Apollo 8’den kalan bir hatıra yamasıyla uçuştaydı. Ücretsiz-dönüş yörüngesi sayesinde yakıt tasarrufu sağlanarak Ay’a iniş yapılmadan geçiş gerçekleştirildi. Mürettebat, Ay’a 6.550 km kadar yaklaşırken, Orta Atlantik’in etkileyici manzarasını ve gelecekteki iniş bölgelerini gözlemledi.

Artemis II, insanlığın Ay’a yaptığı ilk yolculukların anısına saygı gösterirken, önümüzdeki Artemis III ve IV görevleri için de hazırlık niteliği taşıyor. Bu uçuş, insanlığı bir kez daha evrendeki yerimizi fark etmeye ve Ay’a dönüş yolculuklarını planlamaya çağırıyor.