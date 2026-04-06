Psikolojiye Göre Başarısız İnsanların En Çok Kullandığı 15 İfade

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 21:11

Hayatta bazı insanlar sürekli aynı yerde takılıp kalır. Çaba göstermeyi erteleyip, her başarısızlığı dış etkenlere bağlarlar. Bu kişiler genellikle kendi potansiyellerini küçümseyen ve hareketsizliği normalleştiren sözleri sıkça kullanır. İşte başarısız insanların en çok kullandığı ifadeler...

Hayatta ileri gitmek isteyen insanların bir farkı var. Sorumluluk alıyor, aksiyon üretiyor ve sonuç ne olursa olsun denemeye devam ediyorlar.

Ama bazı insanlar var, sürekli “neden olmuyor” diye ağlarken aslında tek yaptıkları kendilerini avutmak.

İşte Başarısız İnsanların En Çok Kullandığı 15 İfade

1. “Zaten şansım yok.”

Daha başlamadan kaybetmeyi kabul etmiş kişi. Şans bahanesi = çaba yokluğu.

2. “Benim elimden gelen bu kadar.”

Aslında “daha fazlasını denemeye üşendim” demenin nazik yolu.

3. “Zamanım yok.”

Netflix’e 3 saat var, hedeflere 0 dakika. İlginç, değil mi?

4. “Bana göre değil.”

Konfor alanından çıkmamak için klasik kaçış.

5. “Onlar zaten şanslı.”

Başkasının emeğini küçültüp kendi hareketsizliğini haklı çıkarma sanatı.

6. “Bir gün yapacağım.”

O “bir gün” genelde hiç gelmez. Çünkü plan yok, aksiyon yok.

7. “Risk alamam.”

Risk sıfırsa, büyüme de sıfır. Matematik bu kadar net.

8. “Ben böyleyim, değişmem.”

Kendini geliştirmemek için karakteri kalkan yapmak.

9. “Zaten geç kaldım.”

Aslında başlamamak için uydurulmuş bir bahane daha.

10. “Kimse bana yardım etmiyor.”

Sorumluluğu dışarı at, rahatla. Ama sonuç yine sıfır.

11. “Mükemmel olmalı.”

Mükemmeliyetçilik maskesi altında erteleme bağımlılığı.

12. “Şu an doğru zaman değil.”

Ne zaman doğru olacak? Spoiler: Hiçbir zaman.

13. “Benim imkanlarım yok.”

İmkan yaratmak yerine mevcut durumu kabullenmek.

14. “Zaten kimse fark etmez.”

Kendi potansiyelini daha denemeden çöpe atmak.

15. “Daha hazır değilim.”

Hazır olmak diye bir şey yok. Başlayınca öğreniyorsun.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
