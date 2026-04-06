Psikolojiye Göre Başarısız İnsanların En Çok Kullandığı 15 İfade

1. “Zaten şansım yok.”

Daha başlamadan kaybetmeyi kabul etmiş kişi. Şans bahanesi = çaba yokluğu.

2. “Benim elimden gelen bu kadar.”

Aslında “daha fazlasını denemeye üşendim” demenin nazik yolu.

3. “Zamanım yok.”

Netflix’e 3 saat var, hedeflere 0 dakika. İlginç, değil mi?

4. “Bana göre değil.”

Konfor alanından çıkmamak için klasik kaçış.

5. “Onlar zaten şanslı.”

Başkasının emeğini küçültüp kendi hareketsizliğini haklı çıkarma sanatı.

6. “Bir gün yapacağım.”

O “bir gün” genelde hiç gelmez. Çünkü plan yok, aksiyon yok.

7. “Risk alamam.”

Risk sıfırsa, büyüme de sıfır. Matematik bu kadar net.

8. “Ben böyleyim, değişmem.”

Kendini geliştirmemek için karakteri kalkan yapmak.

9. “Zaten geç kaldım.”

Aslında başlamamak için uydurulmuş bir bahane daha.

10. “Kimse bana yardım etmiyor.”

Sorumluluğu dışarı at, rahatla. Ama sonuç yine sıfır.

11. “Mükemmel olmalı.”

Mükemmeliyetçilik maskesi altında erteleme bağımlılığı.

12. “Şu an doğru zaman değil.”

Ne zaman doğru olacak? Spoiler: Hiçbir zaman.

13. “Benim imkanlarım yok.”

İmkan yaratmak yerine mevcut durumu kabullenmek.

14. “Zaten kimse fark etmez.”

Kendi potansiyelini daha denemeden çöpe atmak.

15. “Daha hazır değilim.”

Hazır olmak diye bir şey yok. Başlayınca öğreniyorsun.