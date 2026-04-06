Ay’ın Daha Önce Hiç Görülmemiş Bölgesinden İlk Kare Paylaşıldı

Mürettebat, şu ana kadar yolculuğun büyük bölümünü tamamlamış durumda.

Görev boyunca paylaşılan içerikler sadece Ay ile sınırlı değil. Dünya’nın hilal şeklinde göründüğü kareler ve astronotların uzaydaki günlük yaşamına dair detaylar da dikkat çekiyor. Özellikle Orion’un dışına yerleştirilen kameralar sayesinde, uzay aracının hem Ay hem de Dünya ile aynı karede yer aldığı görüntüler elde ediliyor.

Kabin içinden çekilen görüntülerde ise yansımayı önlemek amacıyla ışıkların kapatıldığı, astronotların sessizce uzayı izlediği anlar öne çıkıyor. Bu sahneler, yarım yüzyılı aşkın bir sürenin ardından derin uzaya giden insanlığın yeniden yazdığı hikâyeye güçlü bir görsel tanıklık sunuyor.