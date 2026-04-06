Ay’ın Daha Önce Hiç Görülmemiş Bölgesinden İlk Kare Paylaşıldı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 20:25

Ay’a yönelik insanlı görevler yeni keşiflerin kapısını aralıyor. Son paylaşılan kareler ise daha önce hiç görülmemiş bir bölgeyi ilk kez net şekilde gözler önüne seriyor.

Artemis II görevi kapsamında Ay’a doğru ilerleyen astronotlar, insanlık adına tarihi sayılabilecek yeni görüntüler paylaştı.

Orion uzay aracı üzerinden çekilen fotoğraflar, Ay’ın şimdiye kadar insanlı bir görev sırasında doğrudan gözlemlenmemiş bir bölgesini ortaya koyuyor.

Paylaşılan karelerde, Ay yüzeyinde yer alan ve yaklaşık 965 kilometre genişliğe sahip Orientale Havzası dikkat çekiyor. Bu dev yapı, Ay’ın Dünya’dan görülen yüzü ile uzun yıllardır “karanlık yüz” olarak anılan bölgesi arasındaki geçiş hattında bulunuyor. Daha önce yalnızca insansız uzay araçlarının görüntüleyebildiği bu alan, ilk kez bir insanlı görev sırasında bu kadar net şekilde kayıt altına alındı.

Ay’ın uzak yüzü beklenenden farklı

Astronotların aktardığı ilk izlenimler, gördükleri manzaranın alışılmış Ay görüntülerinden oldukça farklı olduğunu gösteriyor. Christina Koch, Ay’ın görünmeyen yüzünü “alıştığımızdan tamamen farklı, etkileyici bir manzara” sözleriyle tanımlarken, yüzeydeki detayların Dünya’dan görülen tarafla belirgin şekilde ayrıştığını vurguladı.

Orion kapsülünden paylaşılan görüntülerde, yolculuğun ilk aşamalarında Dünya’nın merkezde olduğu perspektifin zamanla değiştiği görülüyor. Ay’a yaklaşıldıkça bu gri-beyaz küre, pencereleri tamamen dolduran baskın bir görüntüye dönüşüyor. Astronotlar, her saat geçtikçe Ay’ın boyutunun gözle görülür şekilde arttığını belirtiyor.

Görevin en önemli aşamalarından biri olan Ay’a yakın geçiş manevrasının kısa süre içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mürettebat, şu ana kadar yolculuğun büyük bölümünü tamamlamış durumda.

Görev boyunca paylaşılan içerikler sadece Ay ile sınırlı değil. Dünya’nın hilal şeklinde göründüğü kareler ve astronotların uzaydaki günlük yaşamına dair detaylar da dikkat çekiyor. Özellikle Orion’un dışına yerleştirilen kameralar sayesinde, uzay aracının hem Ay hem de Dünya ile aynı karede yer aldığı görüntüler elde ediliyor.

Kabin içinden çekilen görüntülerde ise yansımayı önlemek amacıyla ışıkların kapatıldığı, astronotların sessizce uzayı izlediği anlar öne çıkıyor. Bu sahneler, yarım yüzyılı aşkın bir sürenin ardından derin uzaya giden insanlığın yeniden yazdığı hikâyeye güçlü bir görsel tanıklık sunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
