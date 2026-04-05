article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doktorlar En Hızlı Yaşlandıran Uyku Pozisyonunu Açıkladı

Metehan Bozkurt
05.04.2026 - 14:16

Cilt yaşlanması çoğu zaman genetik ve bakım rutinleriyle ilişkilendirilse de, uzmanlara göre günlük alışkanlıkların etkisi sanılandan çok daha büyük. Özellikle uyku sırasında farkında olmadan yapılan küçük hatalar, yıllar içinde ciltte kalıcı izler bırakabiliyor. Dr. Raj Arora gibi uzmanlar, en masum görünen alışkanlıklardan biri olan uyku pozisyonunun bile kırışıklık oluşumunu hızlandırabileceğine dikkat çekiyor. Gece boyunca saatlerce aynı noktaya uygulanan basınç, zamanla cildin elastikiyetini zorlayarak daha hızlı yaşlanmış bir görünüm ortaya çıkarabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cilt yaşlanması çoğu zaman yalnızca genetik faktörlere ya da kullanılan kozmetik ürünlere bağlanır.

Oysa günlük yaşamda fark edilmeden sürdürülen bazı alışkanlıklar, cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) görev yapan doktorlardan Dr. Raj Arora, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, bu süreci hızlandıran yaygın davranışlara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, cilt sağlığını korumak bazen yeni ürünler eklemekten çok, zararlı alışkanlıkları bırakmakla mümkün oluyor.

Birçoğumuz böyle uyuyoruz ama bu şekilde uyumak cildi yaşlandırıyor!

Yan pozisyonda uyumak, en sık tercih edilen uyku şekillerinden biri olsa da cilt açısından bazı riskler barındırıyor. Yüzün saatler boyunca yastığa baskı yapması, “uyku kırışıklıkları” olarak adlandırılan çizgilerin oluşmasına yol açabiliyor. Bu çizgiler zamanla kalıcı hale gelirken, özellikle yaş ilerledikçe cildin elastikiyet kaybı nedeniyle daha belirgin bir görünüm kazanıyor. Ayrıca sürekli aynı tarafa yatmak, yüzün bir tarafında daha derin çizgilerin oluşmasına ve asimetrik bir görünüm gelişmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, bu etkileri azaltmak için sırt üstü uyumayı öneriyor. Yan yatma alışkanlığı olanlar için ise ipek veya saten yastık kılıfları sürtünmeyi azaltarak cilt üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

Yaşlandıran başka faktörler de var tabi...

Güneş Koruyucu Kullanmamak

Cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden biri, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına korunmasız şekilde maruz kalmaktır. Araştırmalar, ciltte görülen yaşlanma belirtilerinin yüzde 80-90’ının UV kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu ışınlar, cildin temel yapı taşları olan kolajen ve elastine zarar vererek kırışıklık, lekelenme ve sarkma gibi problemlere yol açıyor.

Günlük olarak en az SPF 30 içeren bir güneş koruyucu kullanımı, bu hasarın önlenmesinde kritik rol oynar. Daha önce güneş hasarı oluşmuş olsa bile düzenli koruma, sürecin ilerlemesini yavaşlatabilir.

Elektronik Sigara Kullanımı

Elektronik sigaralar çoğu zaman daha “zararsız” bir alternatif olarak görülse de cilt sağlığı açısından ciddi riskler barındırır. İçerdikleri nikotin, kan damarlarını daraltarak cilde giden oksijen ve besin miktarını azaltır. Bu durum, ciltte mat, solgun ve yorgun bir görünüm oluşmasına neden olur.

Ayrıca nikotin, kolajen ve elastin üretimini baskılayarak cildin elastikiyetini kaybetmesine ve daha erken kırışmasına yol açar. Uzun vadede bu etkiler, cildin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olabilir.

Yetersiz Su Tüketimi

Cildin sağlıklı ve canlı görünmesi için yeterli su tüketimi büyük önem taşır. Susuz kalan cilt, daha mat, sarkık ve ince çizgilere yatkın bir hale gelir. Bu durum çoğu zaman kuru cilt ile karıştırılsa da aslında farklıdır; kuru cilt yağ eksikliği yaşarken, susuz cilt nem eksikliği yaşar.

Yeterli su tüketimi, cildin dolgun görünmesini destekler ve elastikiyetini artırır. Böylece ince çizgilerin görünümü azalır ve cilt daha sağlıklı bir görünüm kazanır.

Sonuç olarak, cilt yaşlanmasını yavaşlatmak yalnızca dışarıdan uygulanan bakım ürünlerine bağlı değildir. Günlük alışkanlıkların gözden geçirilmesi ve küçük ama etkili değişiklikler yapılması, uzun vadede cilt sağlığı üzerinde belirgin bir fark yaratabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın