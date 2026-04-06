Obezite Uzmanı Acilen Yemeyi Kesmeniz Gereken Yiyecekleri Açıkladı

Rafine karbonhidratlar: Ekmek, makarna ve hamur işleri

Bazı ekmek ve unlu mamuller yüksek glisemik indekse sahiptir ve kan şekerini hızla yükseltir. Bu da insülin seviyelerini artırarak vücudu yağ depolama moduna geçirir. Bu yiyecekleri sınırlayan kişiler, daha dengeli enerji ve karın bölgesinde yavaş ama kalıcı yağ kaybı gözlemler.

Şekerli içecekler: Gazlı içecekler, meyve suları, enerji içecekleri

Sıvı kaloriler doygunluk hissi vermez. 200–300 kalori alıp hâlâ aç hissedebilirsiniz. Çoğunda bulunan fruktoz, karaciğer için alkol gibi davranır ve yağlanma ile insülin direncine yol açar. Özellikle günlük portakal suyu alışkanlığını bırakan kişiler, kilo ve metabolik sağlık açısından ciddi iyileşme gözlemler. Tam meyve tüketimi sorun yaratmaz; sorun sadece lifinden arındırılmış meyve sularıdır.

Ultra işlenmiş gıdalar: Cips, paketli atıştırmalıklar, fast food

Ultra işlenmiş gıdalar rafine karbonhidrat, sağlıksız yağ ve katkı maddeleriyle doludur. Yüksek kalorili ama besin değeri düşük bu ürünler, açlık sinyallerini bozarak daha fazla yemenize yol açar. Bu gıdaları sınırlayan kişiler, atıştırma isteğinde azalma ve yeme davranışlarında daha fazla kontrol yaşar.

Organik olmayan hayvansal ürünler: İşlenmiş et ve süt ürünleri

Organik olmayan et ve süt ürünleri hormon ve inflamatuvar bileşikler içerebilir. Bu da hormonal dengesizlik ve kilo alımına sebep olabilir. Daha temiz kaynaklara geçmek veya tüketimi azaltmak inflamasyonu düşürür ve yağ kaybını destekler.

“Sağlıklı” paketli atıştırmalıklar: Granola bar, protein bar, aromalı yoğurt, glutensiz atıştırmalıklar

Paketli gıdalar sağlıklı gibi pazarlansa da çoğu yüksek şeker, rafine karbonhidrat veya şeker ikameleri içerir. Kalori düşük olsa bile kan şekerini ve insülini yükseltir, vücudu yağ depolama modunda tutar ve açlık hissini artırır. Bunları kesen kişiler, daha az atıştırma isteği ve gün boyu dengeli enerji deneyimler.