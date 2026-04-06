Ters Duruyor Ama Hikayesi Var! Binlerce Kişinin Deneyimlemek İstediği İlginç Bina

Metehan Bozkurt
06.04.2026 - 16:53

İlk bakışta bir felaket sonrası ters dönmüş izlenimi veren WonderWorks, aslında tamamen planlı bir tasarımın ürünü. Alışılmış mimari anlayışın dışına çıkan bu yapı, yalnızca görüntüsüyle değil sunduğu deneyimle de merak uyandırıyor. Dışarıdan ilginç bir yapı gibi görünse de, içine girildiğinde ziyaretçileri bilim ve eğlencenin iç içe geçtiği farklı bir atmosfer karşılıyor.

İlk gördüğünüzde “bu bina nasıl böyle duruyor?” diye düşündüren WonderWorks, aslında tamamen bilinçli bir tasarımın sonucu.

ABD’de farklı şehirlerde bulunan bu yapı, klasik turistik noktalardan farklı olarak dikkat çekmeyi ve merak uyandırmayı merkeze alıyor. Yani olay sadece mimari değil, baştan sona bir deneyim kurgusu.

WonderWorks’un arkasında küçük ama etkili bir hikaye var.

Anlatıya göre bir laboratuvarda yapılan deney sırasında ortaya çıkan şiddetli bir fırtına, binayı bulunduğu yerden koparıp ters şekilde yere bırakıyor. Elbette bu gerçek değil, ama konsepti güçlendiren akıllı bir detay. Yapıyı yalnızca “ilginç” olmaktan çıkarıp akılda kalıcı hâle getiriyor.

İçeri Girince Asıl Olay Başlıyor

Dışarıdan bakınca tek numarası ters durması gibi görünebilir ama içeri girdiğinizde tablo değişiyor. WonderWorks aslında interaktif bir bilim ve eğlence alanı. Ziyaretçiler sadece izlemiyor, deneyimin bir parçası oluyor.

İçeride:

  • Yerçekimi algısını bozan odalar

  • Deprem ve kasırga simülasyonları

  • Işık ve ses illüzyonları

  • Fiziksel etkileşim gerektiren deney alanları

gibi pek çok farklı bölüm bulunuyor.

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
