Birçoğumuzun Doğru Bildiği 6 Diyet Efsanesi

Bağışıklık sistemi için birçok besin birlikte çalışır. Meyve, sebze, tam tahıllar, süt ürünleri veya güçlendirilmiş alternatifler, kuru yemişler, et ve baklagiller dengeli şekilde tüketildiğinde çoğu kişi için yeterlidir. Bazı durumlarda (hamilelik, D vitamini eksikliği veya veganlık gibi) takviye gerekebilir. Yeterli uyku, egzersiz ve stres yönetimi de en az beslenme kadar önemlidir.