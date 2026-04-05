Birçoğumuzun Doğru Bildiği 6 Diyet Efsanesi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 15:17

Diyet ve beslenme konusunda birçok yanlış bilgiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medyada sıkça paylaşılan öneriler cazip görünse de, her zaman bilimsel olarak doğru olmayabiliyor. Karbonhidratlardan meyve şekrine, detoks diyetlerinden süt ürünlerine kadar birçok konuda yaygın yanlış inanışlar mevcut.

Gelin, o yanlışlara hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.bbcgoodfood.com/health/we...
Karbonhidratlardan tamamen uzak durmak gerekmez

Karbonhidratlar, vücudun birincil enerji kaynağıdır ve toplam kalori alımının yaklaşık %50’sini oluşturmalıdır. Tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, sebze ve meyve gibi sağlıklı karbonhidratlar hem tokluk hissini artırır hem de lif alımınızı yükseltir. Karbonhidratları tamamen kesmek, kilo kaybı yerine çoğunlukla su kaybına yol açabilir ve sürdürülebilir değildir.

Meyve şekeri zararlı değildir

Meyvelerde bulunan fruktoz, doğal bir şekerdir ve “serbest şeker” olarak sayılmaz. Meyveler vitamin, mineral, lif ve fitokimyasallar açısından zengindir. Meyve suyu ise liften arındırıldığı için şeker içeriği artar ve serbest şeker haline gelir; günde bir küçük bardaktan fazla tüketmemek idealdir.

Detoks diyetleri vücudu temizlemez

Bağırsaklar, karaciğer ve böbrekler zaten vücudu doğal olarak temizler. Özel detoks programları genellikle bilimsel temelden yoksundur ve bazıları besin eksikliğine yol açabilir. Bunun yerine dengeli beslenmek, yeterli uyumak, hareketli olmak ve alkol-tüketimini sınırlamak yeterlidir.

Vegan veya vejetaryen her ürün sağlıklı değildir

Bitki bazlı olması bir ürünün otomatik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bazı vegan ve vejetaryen ürünler yüksek tuz, şeker ve doymuş yağ içerebilir. Besin etiketlerini okumak ve yemeklerin hazırlanışına dikkat etmek önemlidir.

Süt ürünleri birçok besin açısından değerlidir

Süt, yoğurt ve kefir; protein, kalsiyum, iyot, B vitaminleri ve probiyotikler içerir. Laktoz, doğal şekerdir ve serbest şeker olarak sayılmaz. Alerji veya intolerans yoksa süt ürünlerinden kaçınmaya gerek yoktur. Vegan veya başka sebeplerle tüketmiyorsanız, alternatif ürünlerin vitamin ve mineral açısından güçlendirilmiş olmasına dikkat edin.

Tek besin veya takviyeler bağışıklığı güçlendirmez

Bağışıklık sistemi için birçok besin birlikte çalışır. Meyve, sebze, tam tahıllar, süt ürünleri veya güçlendirilmiş alternatifler, kuru yemişler, et ve baklagiller dengeli şekilde tüketildiğinde çoğu kişi için yeterlidir. Bazı durumlarda (hamilelik, D vitamini eksikliği veya veganlık gibi) takviye gerekebilir. Yeterli uyku, egzersiz ve stres yönetimi de en az beslenme kadar önemlidir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
