İşinizden İstifa Etmeli misiniz? 30 Saniye İçinde Doğru Yerde Olup Olmadığınızı Anlamanın Yolu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 14:34

Bir işte kalmak çoğu zaman alışkanlığa, ayrılmak ise cesarete dayanır. Peki gerçekten doğru yerde misiniz? Uzmanlara göre, bunu anlamak için yalnızca 30 saniyelik basit bir test yeterli olabilir.

Bir işte uzun süre kalmak çoğu zaman güvenli ve konforlu hissettirebilir.

Ancak aynı rutinin içinde kalmak, fark edilmeden tatminsizlik yaratabilir. Kariyer değişikliği ise büyük bir karar olduğu için çoğu kişi bu adımı atmadan önce net bir işaret arar. İşte tam da bu noktada, işyeri psikometrisi alanında çalışan psikolog George Sik’in önerdiği basit bir yöntem dikkat çekiyor.

Gelin, o testin adımlarına hep birlikte bakalım...

Geçmişte Sizi En Çok Tatmin Eden Dönemi Düşünün

Testin ilk adımı oldukça basit: Kariyerinizde kendinizi en mutlu ve en tatmin olmuş hissettiğiniz bir dönemi hatırlayın. Bu, uzun süreli bir iş olabileceği gibi kısa bir proje ya da belirli bir süreç de olabilir. Ardından, o deneyimi sizin için değerli kılan beş temel unsuru belirleyin.

Bu değerler; yaratıcılık, özgürlük, etik anlayış, güvenlik, özerklik veya istikrar gibi tamamen olumlu kavramlardan oluşmalıdır. Amaç, sizi gerçekten motive eden unsurları net ve somut bir şekilde ortaya koymaktır.

Mevcut İşinizle Kıyasla

Belirlediğiniz bu beş değeri tek tek ele alarak mevcut işinizde ne ölçüde karşılık bulduklarını değerlendirin. Bu noktada mümkün olduğunca dürüst olmak kritik önem taşır. Her bir değerin gerçekten var olup olmadığını sorgulayın, yalnızca varmış gibi hissedilmesiyle fiilen karşılanması arasında önemli bir fark olduğunu unutmayın.

Eğer bu değerlerin çoğu mevcut işinde yer bulmuyorsa, bu durum iş ile kişisel beklentiler arasında belirgin bir uyumsuzluk olduğuna işaret edebilir.

Sonuç Ne Anlama Geliyor?

Bu yöntemin dayandığı mantık oldukça yalın ancak etkilidir. Beş değerden en az dördü karşılanıyorsa, işin genel anlamda tatmin edici olduğu söylenebilir. Bu durumda günlük stresler veya geçici sorunlar, yönetilebilir düzeyde kabul edilir.

Buna karşılık, yalnızca üç veya daha az değerin karşılanması, daha derin ve yapısal bir probleme işaret eder. Böyle bir durumda sorun; iş yükü, ekip dinamikleri ya da geçici koşullardan ziyade, işin doğrudan kendisinin beklentilerinizle örtüşmemesi olabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
