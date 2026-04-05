İşinizden İstifa Etmeli misiniz? 30 Saniye İçinde Doğru Yerde Olup Olmadığınızı Anlamanın Yolu

Geçmişte Sizi En Çok Tatmin Eden Dönemi Düşünün

Testin ilk adımı oldukça basit: Kariyerinizde kendinizi en mutlu ve en tatmin olmuş hissettiğiniz bir dönemi hatırlayın. Bu, uzun süreli bir iş olabileceği gibi kısa bir proje ya da belirli bir süreç de olabilir. Ardından, o deneyimi sizin için değerli kılan beş temel unsuru belirleyin.

Bu değerler; yaratıcılık, özgürlük, etik anlayış, güvenlik, özerklik veya istikrar gibi tamamen olumlu kavramlardan oluşmalıdır. Amaç, sizi gerçekten motive eden unsurları net ve somut bir şekilde ortaya koymaktır.

Mevcut İşinizle Kıyasla

Belirlediğiniz bu beş değeri tek tek ele alarak mevcut işinizde ne ölçüde karşılık bulduklarını değerlendirin. Bu noktada mümkün olduğunca dürüst olmak kritik önem taşır. Her bir değerin gerçekten var olup olmadığını sorgulayın, yalnızca varmış gibi hissedilmesiyle fiilen karşılanması arasında önemli bir fark olduğunu unutmayın.

Eğer bu değerlerin çoğu mevcut işinde yer bulmuyorsa, bu durum iş ile kişisel beklentiler arasında belirgin bir uyumsuzluk olduğuna işaret edebilir.

Sonuç Ne Anlama Geliyor?

Bu yöntemin dayandığı mantık oldukça yalın ancak etkilidir. Beş değerden en az dördü karşılanıyorsa, işin genel anlamda tatmin edici olduğu söylenebilir. Bu durumda günlük stresler veya geçici sorunlar, yönetilebilir düzeyde kabul edilir.

Buna karşılık, yalnızca üç veya daha az değerin karşılanması, daha derin ve yapısal bir probleme işaret eder. Böyle bir durumda sorun; iş yükü, ekip dinamikleri ya da geçici koşullardan ziyade, işin doğrudan kendisinin beklentilerinizle örtüşmemesi olabilir.