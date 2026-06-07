Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Oy Verme İşlemi Tamamlandı: Oyların Sayımına Geçildi
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Fenerbahçe’de bu hafta düzenlenen seçimli genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy sayımına başlandı. Fenerbahçe’nin yeni başkanı kısa süre sonra belli olacak.
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Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen başkanlık seçimi sona erdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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