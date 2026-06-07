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Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Oy Verme İşlemi Tamamlandı: Oyların Sayımına Geçildi

Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Oy Verme İşlemi Tamamlandı: Oyların Sayımına Geçildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 17:24
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Fenerbahçe’de bu hafta düzenlenen seçimli genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy sayımına başlandı. Fenerbahçe’nin yeni başkanı kısa süre sonra belli olacak.

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Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen başkanlık seçimi sona erdi.

Fenerbahçe’de sonucu merakla beklenen başkanlık seçimi sona erdi.

Eski başkan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde 27 binden fazla Fenerbahçe üyesi oy kullandı.

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu üyeleri:

Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Hakan Safi’nin yönetim kurulu üyeleri:

Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Oy sayım sonuçları az sonra Onedio'da!

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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