Limonları Haftalarca Taze Tutmanın Basit ve Etkili Yöntemi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 15:47

Limonlar, mutfakta hem yemeklerde hem içeceklerde sık kullanılan, ancak doğru şekilde saklanmadığında hızla tazeliğini kaybeden bir meyvedir. Standart yöntemlerle buzdolabında bırakıldıklarında kabukları sertleşir ve suyunu kaybederler. Oysa basit bir yöntemle limonlarınızı haftalar boyunca ilk günkü tazeliğinde muhafaza etmek mümkün. Küçük bir kavanoz ve biraz suyla, hem limonlarınızın kabuğu yumuşak kalır hem de sıkımı her zaman verimli olur.

Kaynak: https://www.slurrp.com/web-stories/ti...
Limon, mutfakta sık kullanılan, ancak doğru şekilde saklanmadığında kısa sürede tazeliğini kaybeden bir meyvedir.

Standart buzdolabı sepetinde bırakıldığında kabukları sertleşir, nemini kaybeder ve sıkımı zorlaşır. Ancak basit bir yöntemle limonlarınızı haftalarca ilk günkü gibi taze tutabilirsiniz.

Limonları Su İçinde Saklama Yöntemi

  • Taze limonlarınızı yıkayın ve kurulayın.

  • Bir cam kavanoza limonları yerleştirin ve üzerlerini tamamen içme suyu ile doldurun.

  • Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabına yerleştirin.

  • Suyu her 3–4 günde bir taze su ile değiştirin.

Bu yöntem, limonların nemini korumasını sağlar, kabuklarının yumuşak kalmasına yardımcı olur ve sıkım verimini artırır. Ayrıca oksidasyonu yavaşlatarak limonların bozulmasını geciktirir.

Ekstra İpuçları

  • Limonları dilimlemeden saklamak, tazeliğin korunmasına katkı sağlar.

  • Kullanılacak limon suyunu, hava geçirmez bir kapta veya buz kalıplarında dondurmak uzun süreli kullanım için idealdir.

  • Sıkılmış kabuklar da aynı şekilde dondurularak tariflerde değerlendirilebilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.

