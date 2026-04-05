Limonları Haftalarca Taze Tutmanın Basit ve Etkili Yöntemi

Limonlar, mutfakta hem yemeklerde hem içeceklerde sık kullanılan, ancak doğru şekilde saklanmadığında hızla tazeliğini kaybeden bir meyvedir. Standart yöntemlerle buzdolabında bırakıldıklarında kabukları sertleşir ve suyunu kaybederler. Oysa basit bir yöntemle limonlarınızı haftalar boyunca ilk günkü tazeliğinde muhafaza etmek mümkün. Küçük bir kavanoz ve biraz suyla, hem limonlarınızın kabuğu yumuşak kalır hem de sıkımı her zaman verimli olur.