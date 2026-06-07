Travis Scott’ın Koluna Çizdiği İmzayı Dövme Yaptıran Türk Hayranı Gündem Oldu

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın İstanbul konseri yalnızca sahnedeki performansıyla değil, konser günü yaşanan ilginç bir olayla da gündeme geldi. Türkiye’ye gelen sanatçıyla bir araya gelme fırsatı bulan bir hayranının yaşadıkları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Konser heyecanı yaşayan genç hayran, Travis Scott ile tanıştıktan sonra unutamayacağı bir anı bir adım daha ileri taşımaya karar verdi. İlk olarak sanatçıya ayakkabılarını imzalatan hayran, ardından farklı bir istekte bulundu. Bu isteğin sonucu ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Olayın büyümesinde Travis Scott’ın da konuya kayıtsız kalmaması etkili oldu. Ünlü rapçinin yaptığı paylaşım, yaşananları uluslararası bir gündem haline getirdi.