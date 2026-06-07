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Travis Scott’ın Koluna Çizdiği İmzayı Dövme Yaptıran Türk Hayranı Gündem Oldu

Travis Scott’ın Koluna Çizdiği İmzayı Dövme Yaptıran Türk Hayranı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 15:01
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Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın İstanbul konseri yalnızca sahnedeki performansıyla değil, konser günü yaşanan ilginç bir olayla da gündeme geldi. Türkiye’ye gelen sanatçıyla bir araya gelme fırsatı bulan bir hayranının yaşadıkları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Konser heyecanı yaşayan genç hayran, Travis Scott ile tanıştıktan sonra unutamayacağı bir anı bir adım daha ileri taşımaya karar verdi. İlk olarak sanatçıya ayakkabılarını imzalatan hayran, ardından farklı bir istekte bulundu. Bu isteğin sonucu ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Olayın büyümesinde Travis Scott’ın da konuya kayıtsız kalmaması etkili oldu. Ünlü rapçinin yaptığı paylaşım, yaşananları uluslararası bir gündem haline getirdi.

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İstanbul’da gerçekleşen buluşmada Travis Scott ile kısa süreli sohbet etme fırsatı yakalayan hayran, sanatçıdan yalnızca imza almakla yetinmedi.

İstanbul’da gerçekleşen buluşmada Travis Scott ile kısa süreli sohbet etme fırsatı yakalayan hayran, sanatçıdan yalnızca imza almakla yetinmedi.

Önce ayakkabılarını imzalatan genç, daha sonra koluna da bir çizim yapmasını istedi. Travis Scott’ın “Jumpman Jack” çizimini koluna uygulamasının ardından ilginç hikaye başladı. Hayran, çizimin silinmeden dövme stüdyosunun yolunu tuttu.

Kısa süre içinde dövmeciye giden genç, kolundaki çizimin kalıcı hale getirilmesini istedi. Böylece Travis Scott’ın kendi eliyle yaptığı çizim dövme olarak vücuduna kazıdı. Dövmenin tamamlanmasının ardından çekilen görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. Olay kısa sürede hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

Yaşananların ardından Travis Scott da konuya kayıtsız kalmadı.

Yaşananların ardından Travis Scott da konuya kayıtsız kalmadı.

Ünlü rapçi, hayranının yaptırdığı dövmeyi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olaya destek verdi. Bu paylaşımın ardından görüntüler çok daha geniş bir kitleye ulaştı. Travis Scott’ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Travis Scott’ın imzasını attığı anlar 👇

Ve dövmenin yaptırıldığı anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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