Veliler Dikkat! Milli Eğitim’den ‘Kaçak Okullarda Kaçak Öğrenci’ Operasyonu

Normal şartlarda yalnızca yabancı personelin çocuklarına hizmet vermesi gereken bu kurumların, son dönemde anayasa ve eğitim kanunlarını ihlal ederek Türk vatandaşı öğrencileri de bünyesine kattığı belirlendi. Konuyla ilgili valiliklere resmi bir uyarı yazısı gönderen bakanlık, izinsiz yürütülen bu eğitim faaliyetlerine karşı net bir tavır sergiledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Söz konusu resmi yazıda, Türkiye sınırları içerisinde eğitim ve öğretim sunan her türlü yapının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi olduğu hatırlatıldı. Yasalar gereği, yetkili makamlardan 'kurum açma izni' almadan hiçbir yapının eğitim faaliyeti yürütemeyeceğine dikkat çeken MEB, denetim dışı kalan bu sınıfların hukuki bir geçerliliğinin olmadığını vurguladı. Bakanlık, büyükelçilik bünyesinde görünüp yasal statü kazanmayan bu yerlerin, Türk öğrencileri kaydederek mevcut eğitim sistemini ve anayasal hükümleri devre dışı bıraktığına dair ciddi duyumlar aldıklarını ifade etti.

Sürecin takibi için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini görevlendiren bakanlık, bu okullara devam eden öğrencilerin velilerinin acilen bilgilendirilmesini istedi. Yasal zemini olmayan bu kurumlara karşı gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını veren MEB, eğitimde fırsat eşitliği ve denetlenebilirlik ilkeleri gereği işlemlerin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğini bildirdi. Bu kapsamda, ruhsatsız faaliyet gösteren yerlerin tespit edilerek yasal yaptırımların uygulanması ve öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.