İstanbul Üsküdar Belediyesi’ne Operasyon: 20 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 07:55 Son Güncelleme: 07.04.2026 - 08:54

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul ve Yalova'da olmak üzere 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 19 şüpheli ve Yalova'da 1 şüpheli olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar:

1 FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

2 NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

3 BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI

4 ÖZGÜR CEYLAN-KENT A.Ş. MİMARI

5 HAKAN YAVUZ-YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

6 AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ

7 VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ

8 CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ

9 BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ

10 YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ

11 ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT

12 SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT

13 KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT

14 UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT

15 EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT

16 MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT

17 HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT

18 ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT

19 YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT

20 MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
