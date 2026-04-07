Türkiye'de Milyonları Besliyor: Atatürk Barajı'nda Doluluk Son Yılların Zirvesine Ulaştı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 15:40

Türkiye'nin devasa mühendislik harikası ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) can damarı olan Atatürk Barajı, son yılların en görkemli dönemlerinden birini yaşıyor. Bölgede etkili olan yoğun kar ve bahar yağışlarının ardından barajdaki doluluk oranının %90 sınırını aşması, hem enerji hem de tarım dünyasında büyük bir sevince yol açtı. Türkiye’nin en büyük barajı unvanını taşıyan bu dev yapı, bugünlerde sadece suyun değil, bereketin ve umudun da merkezi konumunda.

Barajdaki su seviyesi son 20-30 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça’nın değerlendirmelerine göre, barajdaki su seviyesi son 20-30 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Kıyılarda görmeye alışık olduğumuz o kurak ve çatlamış toprak katmanları yerini bitki örtüsüyle kucaklaşan masmavi sulara bıraktı. Sahada yapılan gözlemler, iklimsel döngülerin bu yıl barajı besleyen kaynaklar üzerinde ne denli cömert davrandığını kanıtlıyor. Ancak bu tablo sadece görsel bir şölen değil; aynı zamanda Türkiye’nin enerji güvenliği ve bölgesel kalkınması için hayati bir teminat niteliği taşıyor.

Atatürk Barajı, hidroelektrik santrali aracılığıyla Türkiye’nin elektrik ihtiyacına devasa bir katkı sunuyor.

Baraj asıl gücünü toprağa can veren sulama kanallarından alıyor. Özellikle Adıyaman ve Şanlıurfa ovalarındaki milyonlarca dönüm arazi bu baraj sayesinde hayata tutunuyor. Yılda üç ürün alınabilmesine olanak tanıyan bu ekosistem, bölgeyi küresel gıda güvenliği açısından da vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor. Barajın sunduğu bu imkanlar, Türkiye ekonomisi için milyarlarca liralık bir katma değer ve binlerce aile için geçim kaynağı demek.

Mevcut doluluk oranları her ne kadar umut verici olsa da uzmanlar iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı uyarılarını sürdürüyor.

Yağış rejimindeki düzensizlikler, bugün yaşanan bolluğun yerini yarın beklenmedik bir kuraklığa bırakabileceğini hatırlatıyor. Prof. Dr. Akça, suyun kontrolsüzce harcanmaması gerektiğinin altını çizerek 'vahşi sulama' yönteminden vazgeçilmesini öneriyor.

Modern tarımın gerekliliği olan sensör destekli sistemler ve damlama sulama yöntemleriyle %70’e varan su tasarrufu sağlamak mümkün. Toprak neminin geleneksel yöntemlerle değil, teknolojik cihazlarla ölçülmesi, suyun her damlasının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki; Atatürk Barajı’ndaki her damla su, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin gıda ve enerji güvencesidir.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
