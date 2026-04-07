Haberler
Yaşam
Görünmez Pandemi Git Gide Büyüyor: 1 Milyardan Fazla İnsan Yalnız Hissediyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 14:29

Günümüzde teknoloji bizi her zamankinden daha 'bağlı' hale getirse de ruhsal bir izolasyonun pençesinde kıvranıyoruz. Bir zamanlar görevi insanları telefon faturalarını kabartmak için sahte mesajlarla oyalamak olan Louise Moulin’in itirafları, bu 'yalnızlık epidemisinin' ne kadar derin ve sarsıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Moulin, sadece bir tren yolculuğunu veya öğle yemeğini paylaşacak birine ihtiyaç duyan binlerce insanın sessiz çığlığına tanıklık ettiğini anlatıyor.

Kaynak

Kaynak: https://goodmenproject.com/featured-c...
Bir Milyardan Fazla İnsan Aynı Boşlukta

2023 yılında yapılan kapsamlı bir Meta-Gallup araştırması, tablonun vahametini kanıtlıyor. 142 ülkede yapılan çalışma, dünya nüfusunun %24'ünün —yaklaşık bir milyardan fazla insanın— kendini ileri derecede yalnız hissettiğini gösteriyor. Şaşırtıcı olan ise en yüksek yalnızlık oranının %27 ile 19-29 yaş arası genç yetişkinlerde görülmesi. Cinsiyet farkı gözetmeksizin yayılan bu durum, modern toplumun en temel sorunu haline gelmiş durumda.

Anlaşılamamanın Yarattığı Mesafe Büyüyor

Yalnızlık, sadece etrafınızda kimsenin olmaması değil, zihninizdeki 'önemli' şeyleri aktaracak bir frekans bulamamaktır. Popüler bir kişiliğe sahip olsanız bile, derin sohbetlerden kaçan, yüzeysel konularla yetinen bir çevrede kendinizi yabancı hissedebilirsiniz. Tasarım markalara, kariyer basamaklarına veya popüler kültüre duyulan ilgisizlik, kişiyi kalabalıklar içinde bir adaya dönüştürebilir. Emily Dickinson’ın da vurguladığı gibi, yalnızlık bazen başkaları tarafından kabul edilemez bulunan görüşlere sahip olmanın bedelidir.

Sevgi Paylaşılmadığında Bir Yüke Dönüşüyor

Yalnızlığın temelinde sadece 'sevilme isteği' değil, aynı zamanda 'sevme ihtiyacı' yatar. Yazar Louise Moulin, bu durumu çok çarpıcı bir benzetmeyle açıklıyor: Sevgi, tıpkı bir akarsu gibi dışarı akmalıdır; eğer yönelecek bir yer bulamazsa, içimizde birikerek ruhsal kanallarımızı tıkar. Moulin’in on yıl önce koruyucu anne olma kararı, tam da bu noktada hayatını değiştirmiş. Ona göre, birinin sizi sadece 'istemesi' değil, size 'ihtiyaç duyması' hayata anlam katan asıl unsurdur. Bakıma muhtaç bir çocuğun sorumluluğunu almak, içindeki sevgi birikimini bir amaca dönüştürmüş ve kemiklerine kadar hissettiği o derin yalnızlık sızısını dindirmiştir.

Ancak bu bağ sadece insanlarla kurulmak zorunda değildir. Yalnızlık hissine karşı evcil hayvanlar da muazzam birer 'sevgi alıcısıdır.' Köpekler ve kedilerle kurduğumuz o derin duygusal bağ, biyolojik olarak beynimizi rahatlatır. Sevginizi verebileceğiniz, besleyip büyütebileceğiniz bir canlının varlığı, yalnızlığın en büyük panzehiri olan 'aidiyet' duygusunu besler. Kısacası, sevgi içeride hapsedilmemeli, birine ya da bir amaca yöneltilerek özgür bırakılmalıdır.

Peki Teknoloji Bu Sorunu Çözebilir mi?

Yapay zeka size tavsiye verebilir, ancak size sarılamaz. Bir insanın hayatta kalması için günde dört, büyümesi için ise on iki kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Oksitosin salgılanmasını sağlayan fiziksel temas, beynin 'açlık' sinyaliyle eşdeğer gördüğü yalnızlık acısını dindiren tek gerçek panzehirdir. İnsan bağlantısı, paylaşılan hikayeler ve dikkatle dinleme; bunlar hem bedava hem de hayat kurtarıcı hediyelerdir. Unutmamalıyız ki bizler, başkalarıyla uyumlanmak ve 'omuz omuza' var olmak için kodlanmış canlılarız.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
