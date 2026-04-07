Görünmez Pandemi Git Gide Büyüyor: 1 Milyardan Fazla İnsan Yalnız Hissediyor

Yalnızlığın temelinde sadece 'sevilme isteği' değil, aynı zamanda 'sevme ihtiyacı' yatar. Yazar Louise Moulin, bu durumu çok çarpıcı bir benzetmeyle açıklıyor: Sevgi, tıpkı bir akarsu gibi dışarı akmalıdır; eğer yönelecek bir yer bulamazsa, içimizde birikerek ruhsal kanallarımızı tıkar. Moulin’in on yıl önce koruyucu anne olma kararı, tam da bu noktada hayatını değiştirmiş. Ona göre, birinin sizi sadece 'istemesi' değil, size 'ihtiyaç duyması' hayata anlam katan asıl unsurdur. Bakıma muhtaç bir çocuğun sorumluluğunu almak, içindeki sevgi birikimini bir amaca dönüştürmüş ve kemiklerine kadar hissettiği o derin yalnızlık sızısını dindirmiştir.

Ancak bu bağ sadece insanlarla kurulmak zorunda değildir. Yalnızlık hissine karşı evcil hayvanlar da muazzam birer 'sevgi alıcısıdır.' Köpekler ve kedilerle kurduğumuz o derin duygusal bağ, biyolojik olarak beynimizi rahatlatır. Sevginizi verebileceğiniz, besleyip büyütebileceğiniz bir canlının varlığı, yalnızlığın en büyük panzehiri olan 'aidiyet' duygusunu besler. Kısacası, sevgi içeride hapsedilmemeli, birine ya da bir amaca yöneltilerek özgür bırakılmalıdır.