Haberler
Yaşam
Gaipten Sesler Duyduğunu Düşündüğü İçin Hastaneye Giden Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Ömer Faruk Kino
07.04.2026 - 12:40

Genç bir kadının 'akıl sağlığımı mı yitiriyorum?' diyerek paylaştığı kafa karıştırıcı anlar, internet tarihinin en sıra dışı hayat kurtarma operasyonuna dönüştü. Sosyal medyanın doğru bir tanı koyma platformu olduğu nadir anlardan birinde, binlerce yabancının ısrarı genç bir kadını ölümün eşiğinden çekip aldı.

Detaylar 👇

Açıklayamadığı olaylar akıl sağlığını sorgulattı.

Her şey 22 yaşındaki Kanadalı genç kadının hayatında garip boşluklar oluşmasıyla başladı. Kadın çevresindeki insanlar yapmadığı şeyleri yaptığını, söylemediği şeyleri söylediğini iddia ediyordu. Genç kadın, ya çevresindekilerin kendisine çok ağır bir eşek şakası yaptığını ya da ciddi bir şizofreni vakasıyla karşı karşıya olduğunu düşünerek sosyal medyada içini döktü.

Özellikle sevgilisiyle yaşadığı bir olay bardağı taşıran son damla olmuştu: 'Erkek arkadaşım bara gideceğini söyleyip evden çıktı. Kısa süre sonra salona gittiğimde hala evdeydi. Neden gitmediğini sorduğumda, 'Bara gideceğimi de nereden çıkardın?' dedi. Ben doğru duyduğuma yemin edebilirdim ama o hiç böyle bir şey söylemediğine yemin ediyordu.'

Genç kadına teşhisi yoruma gelenler koydu: "Hemen doktora git!"

Genç kadının bu kafa karıştırıcı anlattıkları kısa sürede viral oldu. Ancak yorum yapanlar 'Seni kandırıyorlar' ya da 'Psikolojiktir' demek yerine, durumun tıbbi bir aciliyet olduğunu fark ettiler. Bir kullanıcı, 'Bu belirtiler bir akıl hastalığından ziyade nörolojik bir baskıya benziyor; lütfen bir uzmana görün,' uyarısını yaptı. Bir başkası ise trajik bir örnekle durumu ciddiyete bindirdi: 'Annem de aynı şeyleri yaşıyordu ve sonuç beyin tümörüydü. Randevunu bekleme, hemen acile git!'

Bu uyarılar genç kadını ve sevgilisini harekete geçirdi. Belki de bir hiç uğruna saatlerce bekleyeceklerini düşünerek acil servisin yolunu tuttular.

Hastanede gelen şok olayın ciddiyetini ortaya çıkardı.

Acil serviste doktorlar durumu ciddiye alıp tetkiklere başladığında, genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları haklı çıkmıştı: Beyninde acil müdahale edilmesi gereken bir tümör vardı. Genç kadın o anki şaşkınlığını şu sözlerle aktardı:

'Olayın gerçekliğini hala tam kabullenemedim. Beynimde bir tümör var ve yarın bıçak altına yatacağım. İşimi, kirayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum ama aynı zamanda hayattayım. Bu kadar insanın beni uyaracağını hiç tahmin etmemiştim.'

Genç kadından ameliyattan 10 yıl sonra haber alındı.

Bu sarsıcı olaydan tam 10 yıl sonra, o genç kadın internet dünyasına sessizliğini bozarak bir güncelleme yaptı. Ameliyat başarılı geçmiş ancak hayatı tamamen değişmişti. Zorlu iyileşme sürecini öğrenen o dönemki erkek arkadaşı, 'iyi günde kötü günde' sözünü tutamayarak kadını terk etmişti.

On yıl sonraki mesajında, 'O çocuk kaçtı ama ben ailemle, gerçek sevgimle ve sağlıklı beynimle hayattayım,' diyen kadın, bugün çok daha mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti. Kanadalı kadın, sosyal medyanın karanlık yüzüne rağmen kendisinin yardımına koşan insanların hayatını nasıl kurtardığını unutmayarak hikayesini kapattı: 'Artık sosyal medyadan uzağım, bir kez tümör atlattım, daha fazla heyecan aramıyorum!'

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
