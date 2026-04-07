İstifa Etmeden Önce Patronlarından Son İntikamını Alan 15 Çalışan

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 11:55

Toksik çalışma ortamı çalışanların en büyük problemlerinden biri haline geldi. Özellikle kötü yönetim çalışanları istifa noktasına sürüklüyor. İşten ayrılma anı ise çoğu kişi için unutulmaz hale geliyor. Reddit’te paylaşılan hikâyeler kısa sürede viral oldu. Bazı çalışanların istifa öncesi yaptığı hamleler ise oldukça dikkat çekti.

Sekreterlik Teklifine Aynı Gün İstifayla Cevap Verdi

Program direktörü olarak çalışan kadın, aylar boyunca fazla iş yükü altında çalıştı. Yardım talebi reddedildi. Ardından yönetici, pozisyona uygun olmadığı söylendi ve sekreterlik teklif edildi. Üstelik karar vermesi için ertesi sabah saat 7’ye kadar süre verildi.

Çalışan öğle arasında başka işine gitti, çalışma saatlerini artırdı ve geri dönüp istifa etti. Yerine gelecek kişiyi eğitmesi istendi, reddetti. Denetim sırasında ödenmeyen 3.000 dolar ortaya çıktı. Ayrılırken aldığı ödeme ise “veda bonusu” oldu.

İşten Çıkarılınca Şirketin Tüm İletişim Bilgileri Kayboldu

Uzun saatler çalışan ve sürekli seyahat eden çalışan, tüm müşteri ve ekip iletişim bilgilerini şirket telefonunda tutuyordu. Telefon kişisel Gmail hesabıyla senkronizeydi.

Yönetim pozisyonu gereksiz buldu ve çalışanı aniden işten çıkardı. Tazminat verilmedi. Telefon teslim edilmeden önce tüm veriler silindi. Günler sonra şirket aradı. Cevap oldukça netti. Artık çalışan değildi.

Son Gününde Tüm Gerçekleri Üst Yönetime Gönderdi

Bowling salonunda çalışan kişi, son gününde merkez ofise uzun bir e-posta gönderdi. Yönetici hakkında çalışanların korktuğu için dile getirmediği tüm olaylar yazıldı.

Ertesi gün yöneticiler denetime geldi. Yönetici, genç çalışanı bağırarak köşeye sıkıştırırken yakalandı. Olay sonrası görevden alındı. Çalışan ayrıldıktan sonra dengeler değişti.

Kara Cuma Yoğunluğunda Kasayı Bırakıp Çıktı

Perakende sektöründe çalışan kişi, Kara Cuma gününde kasadaydı. 7 saatlik yoğunluk sonrası yönetici satış hedeflerini tutturamadığını söyledi. Üstelik müşterilerin önünde eleştirdi.

Uzun kuyruk oluşmuştu. Çalışan kasayı yöneticisine bıraktı. 'Sen yap' diyerek çıktı. İş arkadaşlarından özür dileyip mağazadan ayrıldı.

Güvenli Olmayan Uçağı Onaylamayı Reddetti

Bir havayolunda teknisyen olarak çalışan kişi, uçuş öncesi kontrol yaptı. Uçağın uçuşa uygun olmadığını fark etti. Yönetici imza atmasını istedi.

İmzalamazsa işini kaybedeceği söylendi. Çalışan alet çantasını topladı ve ayrıldı. Güvenlikten taviz vermedi.

Hayatının Tatilini Reddeden Patronuna İstifayla Cevap Verdi

Çalışan uzun süredir planladığı, hayatında belki de tek kez karşısına çıkacak bir seyahat organize etti. Tatil süresine yalnızca 3 gün eklemek istedi. Ancak yönetici talebi reddetti. Üstelik yoğun dönem bahanesi öne sürüldü.

Çalışan birkaç saat düşündü. Kararını verdi. Ertesi gün yöneticisinin karşısına geçti ve seyahate gideceğini söyledi. Sabah insan kaynaklarıyla toplantıya çağrıldı ve yazılı uyarı verildi. Çalışan da aynı anda iki haftalık istifa dilekçesini sundu. Yönetim geri adım attı ancak karar çoktan verilmişti.

Çıkış Görüşmesinde Tek Kelimeyle Mesaj Verdi

İşten ayrılan çalışana çıkış görüşmesinde ayrılma nedeni soruldu. İnsan kaynakları detaylı açıklama bekliyordu. Çalışan kısa bir cevap verdi.

Patronunun adını söyledi ve sustu. Ekstra açıklama yapılmadı. Oda kısa süre sessiz kaldı. Çalışanın verdiği cevap, ayrılış nedenini tek cümleyle ortaya koydu.

20 Yıllık Dosyaları Tek Seferde Gönderdi

20 yıl boyunca mühendis olarak çalışan kişi, toplu işten çıkarma sırasında işini kaybetti. Yönetici, projelerin devam etmesi için tüm dosyaları paylaşmasını istedi.

Çalışan son gün ana sunucuya girip 20 yıllık tüm dosyaları indirdi. Binlerce klasör ve karışık dosyaları tek bağlantı olarak gönderdi. Günler sonra yönetici arayıp aradıkları dosyaları bulamadığını söyledi. Cevap kısa oldu. Artık çalışan değildi.

Ayrılmadan Önce Tüm Ekibe Yeni İş Buldu

Çalışan bir yıl boyunca ekip arkadaşlarının mutsuz olduğunu fark etti. Ayrılmadan önce bağlantılar kurdu. Referans verdi. İş görüşmeleri ayarladı.

Sonunda ekipteki birçok kişi yeni iş buldu. Çalışan istifa ettiğinde ekipte ciddi boşluk oluştu. Yönetim kısa sürede personel kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Patron Görüşmeyince Üst Yöneticiye Gitti

Yönetici çalışanla konuşmayı reddetti. Haftalar boyunca yalnızca e-posta gönderdi. Çalışan yeni iş buldu ve istifa etmek istedi.

Yönetici görüşmeyi yine reddetti. Çalışan doğrudan üst yöneticinin ofisine gitti. Yaşananları anlattı ve istifasını sundu. Kısa süre sonra yönetici görevden alındı.

Terfi Beklerken Yeni Müdürü Eğitmesi İstendi, O da Hiçbir Şey Anlatmadan Ayrıldı

Çalışan uzun süredir terfi bekliyordu. Üstelik eski yöneticinin etik sorunlar nedeniyle işten çıkarılmasının ardından pozisyon için en güçlü aday olarak görülüyordu. Ancak çalışan izinliyken yönetim hızlı bir karar aldı. İki gün içinde dışarıdan, departman hakkında hiçbir deneyimi olmayan yeni bir yönetici işe alındı.

Daha da ilginç olan, yeni yöneticiyi eğitme görevinin çalışana verilmesiydi. Üstelik yeni işe alınan ekip üyelerini de yetiştirmesi beklendi. Çalışan iki haftalık ihbar süresini verdi ancak bu süreçte hiçbir eğitim vermedi. Ayrıldıktan sonra departmanın toparlanmasının neredeyse altı ay sürdüğü söylendi.

Maaşını Açıklayarak Patronun Planını Bozdu

Çalışan ayrılacağını açıkladığında yönetici ekibe motivasyon konuşması yaptı. Ayrılan çalışanın maaşının yarısının ekip arasında zam olarak dağıtılacağı söylendi. Amaç, art arda yaşanan istifaların önüne geçmekti.

Çalışan ayrılırken maaş bordrosunu ekip arkadaşlarıyla paylaştı. Sosyal güvenlik bilgilerini gizleyerek yalnızca maaş bilgisini gösterdi. Yönetimin söylediği rakamla gerçek maaş arasında büyük fark vardı. Ekip düşük ücret aldığını fark etti. Yönetimin güvenilirliği sorgulanmaya başladı.

Tüm Görevlerini Listeleyip Sessizce Ayrıldı

Çalışanın yöneticisi, yaptığı işleri tam olarak anlamadığını söyledi ve görev listesini yazmasını istedi. Çalışan detaylı bir liste hazırladı. Liste, bir kişinin değil neredeyse dört kişinin yapacağı kadar uzun çıktı.

Yönetici listeyi görünce görevlerin birkaç kişiye dağıtılması gerektiğini söyledi. Çalışan yalnızca 'evet' diyerek odadan çıktı. İki haftalık ihbar süresinin ardından ayrıldı. Kısa süre sonra ofis işleyişinin ciddi şekilde aksadığı ve yöneticinin bir yıl dolmadan görevden alındığı söylendi.

Maaşı Gecikince Haber Vermeden Ayrıldı ve Tek Cümleyle Mesaj Verdi

Çalışanın maaşı iki hafta gecikti. Yönetim, şirketin büyüme sürecinde olduğu gerekçesiyle anlayış bekledi. Biraz daha sabretmesi istendi. Çalışan durumu anlayışla karşıladı ve bir hafta daha bekledi. Ancak geçen süreye rağmen ödeme yapılmadı ve konu hakkında herhangi bir geri dönüş de gelmedi.

Bunun üzerine çalışan haber vermeden işten ayrıldı. Yönetim kısa süre sonra arayıp dava açabileceklerini söyledi. Çalışanın cevabı ise oldukça net oldu. 'İnsanları dava etmek için paranız var ama çalışanlara ödeme yapmak için yok' diyerek telefonu kapattı. Kısa süre sonra yeni iş buldu ve daha iyi şartlarda çalışmaya başladı.

Maaşı Ödenmeyince Kasayı Kilitleyip Dükkandan Ayrıldı

Yaz boyunca kuru temizleme dükkanında çalışan kişi, haftada 50 saat çalıştı. İşveren fazla mesai için ek ödeme yapılacağını söyledi. Maaş günü geldiğinde çalışan zarfını çekmecede bulamadı. Durumu öğrenmek için işvereni aradı.

İşveren henüz ödeme yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çalışan alacağını kasadan aldı. Ardından dükkanı kapatıp kilitledi ve anahtarı bırakarak ayrıldı. Çalışan için son gün, verilen sözün tutulmamasına karşı sessiz ama net bir cevap oldu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
