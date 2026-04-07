İstifa Etmeden Önce Patronlarından Son İntikamını Alan 15 Çalışan

Çalışan uzun süredir planladığı, hayatında belki de tek kez karşısına çıkacak bir seyahat organize etti. Tatil süresine yalnızca 3 gün eklemek istedi. Ancak yönetici talebi reddetti. Üstelik yoğun dönem bahanesi öne sürüldü.

Çalışan birkaç saat düşündü. Kararını verdi. Ertesi gün yöneticisinin karşısına geçti ve seyahate gideceğini söyledi. Sabah insan kaynaklarıyla toplantıya çağrıldı ve yazılı uyarı verildi. Çalışan da aynı anda iki haftalık istifa dilekçesini sundu. Yönetim geri adım attı ancak karar çoktan verilmişti.