Gezecek Ülke Kalmayınca Çölde Kendi Cumhuriyetini Kuran Adam

Gezecek Ülke Kalmayınca Çölde Kendi Cumhuriyetini Kuran Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 14:19

Dünyadaki tüm ülkeleri gezmek birçok gezginin hayali. Randy Williams ise hayalini tamamladıktan sonra durmak istemedi. Gezecek yeni ülke kalmayınca çözümü farklı yerde buldu. Kaliforniya çölünde toprak satın alıp kendi ülkesini ilan etti. 1 Aralık 2021 tarihinde kurulan Slowjamastan adı verilen mikro ulus, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Gezecek ülke kalmayınca kendi ülkesini kurmaya karar verdi

Gezecek ülke kalmayınca kendi ülkesini kurmaya karar verdi

San Diego’da yaşayan gece radyocusu Randy 'R Dub!' Williams, hayatı boyunca dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret etmeyi hedefledi. 193 Birleşmiş Milletler ülkesinden yalnızca Türkmenistan kaldığında farklı fikir ortaya çıktı. Williams, 'Ziyaret edecek ülke kalmadı, ben de kendiminkini kurdum' diyerek Slowjamastan Cumhuriyeti’nin temellerini attı.

Ekim 2021’de Kaliforniya çölünde yaklaşık 11 dönümlük kurak araziyi 19 bin dolara satın aldı. Ardından 1 Aralık 2021 tarihinde saat 12.26’da ABD’den bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık duyurusu da oldukça ilginçti. Açık hava 'hükümet ofisinden' canlı yayın yaparak kendi cumhuriyetinin kuruluşunu duyurdu. Slowjamastan’ın başkenti ise Dublândia olarak açıklandı.

Pasaportu, bayrağı ve hatta yasakları bile var

Pasaportu, bayrağı ve hatta yasakları bile var

Slowjamastan yalnızca sembolik proje olarak kalmadı. Kendi pasaportunu çıkaran, bayrağını tasarlayan ve para birimi oluşturan yapı kısa sürede dikkat çekti. 'Duble' adı verilen para birimi, ulusal marş ve resmi törenler gibi detaylarla adeta gerçek ülke havası yaratıldı.

Yaklaşık 500 kayıtlı vatandaş bulunduğu, 4.500 kişinin ise vatandaşlık için sırada beklediği belirtiliyor. Williams aynı zamanda 'Sultan' unvanını kullanıyor ve yönetim sistemini zaman zaman diktatörlük olarak tanımlıyor. Hatta Crocs terlik giymek, araçta ayakları ön panele koymak ve mumble rap dinlemek yasaklanan kurallar arasında yer alıyor.

Kaliforniya State Route 78 yolu yakınında bulunan Slowjamastan, San Diego’ya yaklaşık 2,5 saat mesafede yer alıyor. Çölde kurulan sınır kapısı, 'Welcome to Slowjamastan' tabelası ve renkli bayraklar ziyaretçileri karşılıyor. Turistler selfie çekiyor, pasaport damgası alıyor ve bağımsızlık meydanını geziyor.

Hedefi dünyanın en ilginç mikro ülkesi olmak

Hedefi dünyanın en ilginç mikro ülkesi olmak

Slowjamastan fikri, Williams’ın seyahatleri sırasında gördüğü mikro uluslardan ilham aldı. Nevada’da bulunan Molossia Cumhuriyeti’ni ziyaret ettikten sonra benzer ülke kurma fikri oluştu. Dönüşte planlar çizildi ve birkaç ay içinde Slowjamastan ortaya çıktı.

Şimdilerde diplomatik tanınma için adımlar atılıyor. Williams, Slowjamastan pasaportunu 16 farklı ülkede damgalattığını söylüyor. Güney Afrika, Yeni Zelanda, Vanuatu ve ABD bu ülkeler arasında yer alıyor. Hatta ABD Başkanı Joe Biden’a sosyal medya üzerinden mesaj gönderdiğini ancak yanıt alamadığını esprili şekilde anlatıyor.

Gelecek planları da en az kuruluş hikayesi kadar ilginç. Tembel nehir, armadillo çiftliği, sınırsız Moğol barbeküsü restoranı ve dev lider heykeli projeler arasında yer alıyor. Amaç ise dünyanın en ilginç mikro uluslarından biri haline gelmek.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
