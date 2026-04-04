Gezecek Ülke Kalmayınca Çölde Kendi Cumhuriyetini Kuran Adam

Slowjamastan fikri, Williams’ın seyahatleri sırasında gördüğü mikro uluslardan ilham aldı. Nevada’da bulunan Molossia Cumhuriyeti’ni ziyaret ettikten sonra benzer ülke kurma fikri oluştu. Dönüşte planlar çizildi ve birkaç ay içinde Slowjamastan ortaya çıktı.

Şimdilerde diplomatik tanınma için adımlar atılıyor. Williams, Slowjamastan pasaportunu 16 farklı ülkede damgalattığını söylüyor. Güney Afrika, Yeni Zelanda, Vanuatu ve ABD bu ülkeler arasında yer alıyor. Hatta ABD Başkanı Joe Biden’a sosyal medya üzerinden mesaj gönderdiğini ancak yanıt alamadığını esprili şekilde anlatıyor.

Gelecek planları da en az kuruluş hikayesi kadar ilginç. Tembel nehir, armadillo çiftliği, sınırsız Moğol barbeküsü restoranı ve dev lider heykeli projeler arasında yer alıyor. Amaç ise dünyanın en ilginç mikro uluslarından biri haline gelmek.