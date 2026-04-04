NASA'nın Paylaştığı Dünya Görüntüleri Kullanıcıları Duygulandırdı
NASA’nın Artemis II görevi kapsamında Ay’a doğru ilerleyen mürettebat, dikkat çeken görüntüler paylaştı. Dünya’nın uzaydan çekilmiş fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Görüntüler görev sırasında çekildi. Paylaşılan kareler, yolculuğun ilerleyişini de gözler önüne serdi. Uzaydan gelen yeni görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
NASA, görüntüleri şu sözlerle paylaştı 👇🏻
NASA'nın paylaştığı bu görüntülerin ardından X kullanıcıları da yanıt vermekten geri durmadı 😂
"Düzeltildi"
"Kutup ışıklarını görebiliyoruz"
"Uzayın en harika şey olmadığını bana asla inandıramazsınız."
"Maria... istediğin şey buydu, değil mi? Sana verdiğim söz buydu."
"Bu görüntüde beni çok duygulandıran bir şey var. Belki çocukça, saf bir düşünce ama 4,5 milyar yıllık bir gezegende, evrende küçücük bir nokta üzerinde yaşıyoruz. Var olduğumuz için minnet duymamız gerekirken, açgözlülük ve güç uğruna dünyamızı yok ediyoruz."
"Böylesine olağanüstü bir yerde, bunca sessizliğin ortasında, tarihin bu anında, hepimizin orada bulunması ve birbirimizi görebilme şansına sahip olduğumuz için ne kadar şanslıyız."
"Bakın, işte biz."
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
