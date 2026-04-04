Gülümseyin, Çektiler! NASA, Dünya'nın Uzaydan Çekilmiş Yeni Fotoğraflarını Yayınladı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 09:48

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Artemis II görevini başlattı. Ay'a giden mürettebat, Dünya'nın uzaydan çekilmiş 2 yeni görüntüsünü paylaştı. Dünya'nın yeni fotoğrafları, görev komutanı Reid Wiseman tarafından kaydedildi.

İşte yeni fotoğrafımız!

Haberimiz yokken çekilen bu fotoğrafta hepimiz çok güzel çıkmışız!

NASA, Artemis II görevi kapsamında Ay'a doğru yol alırken çekilen Dünya görüntülerini yayınladı. Fotoğraflar, Komutan Reid Wiseman tarafından çekildi. Fotoğraflardan birinde uzay aracının penceresinden görülen Dünya yer alırken, diğer karede gezegenimizin tam küre görünümü yakalanmış.

50 yılın ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis 2, 1972 yılında Ay'a giden Apollo 17'nin ardından Dünya'yı görüntüledi. Apollo 17, NASA Apollo programının insanların Ay'a ayak bastığı veya alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçtiği son göreviydi.

Ay yolculuğunda mürettebat, yolun yarısını tamamladı.

Misyondaki mürettebatının 6 Nisan’da Ay’a ulaşması planlanıyor. Görev boyunca ekip, uzay aracındaki sistemleri test edecek ve insanlı Ay görevleri için kritik veriler toplayacak. Ayrıca Ay'ın daha önce görüntülenmemiş kısımları görüntülenecek. Bu süreç, gelecekte planlanan iniş görevleri için önemli bir hazırlık aşaması olacak.

NASA, mürettebatın yolun yarısını tamamladığını duyurdu. NASA'nın paylaşımlarıyla bizler de bu tarihe ana yakından tanıklık etmeye devam ediyoruz.

NASA, Dünya'nın yeni fotoğrafını bu sözlerle paylaştı;

'Son 54 yılda çok yol kat ettik, ama bir şey değişmedi: Evimiz uzaydan muhteşem görünüyor! Soldaki görüntü 1972'de Apollo 17 mürettebatı tarafından, sağdaki ise dün Artemis II mürettebatı tarafından çekildi.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
