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Sevdiğim Sensin'de Flaş Ayrılıklar! Sezon Finalinde 4 Oyuncu Kadroya Veda Etti

Sevdiğim Sensin'de Flaş Ayrılıklar! Sezon Finalinde 4 Oyuncu Kadroya Veda Etti

yerli dizi Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 18:10
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Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sevdiğim Sensin, dün akşam (4 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı Sevdiğim Sensin'in sezon finali seyirciden tam puan alırken heyecan dolu bölümde tam 4 oyuncu ayrılığı yaşandı.

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Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Star TV'nin yeni yılın ardından yayınlanan dizisi Sevdiğim Sensin, sezonun tam ortasında yayın hayatına başlamasına rağmen büyük rağbet gördü. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerinde yer aldığı Sevdiğim Sensin, kısa sürede perşembe akşamlarının reyting lideri NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nı geçerek en çok izlenen dizi oldu.

Dün akşam (4 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümünde Erkan'ın Dicle'ye aşkını itiraf etmesi sosyal medyanın gündemine otururken dizideki bir diğer gündem olan detay yaşanan flaş ayrılıklar oldu.

Sevdiğim Sensin'in sezon finalinde tam 4 oyuncu kadroya veda etti.

Sevdiğim Sensin'in sezon finalinde tam 4 oyuncu kadroya veda etti.

Perşembe akşamlarının sevilen yapımlarından Sevdiğim Sensin'in sezon finali bölümünde dizinin Burçin'i Elçin Zehra İrem, Aylin'i Pervin Bağdat, Teoman'ı Deniz Karaoğlu ve Selin'i Manolya Maya kadrodan ayrılan isimler oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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