Sevdiğim Sensin'de Flaş Ayrılıklar! Sezon Finalinde 4 Oyuncu Kadroya Veda Etti
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Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sevdiğim Sensin, dün akşam (4 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı Sevdiğim Sensin'in sezon finali seyirciden tam puan alırken heyecan dolu bölümde tam 4 oyuncu ayrılığı yaşandı.
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Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.
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Sevdiğim Sensin'in sezon finalinde tam 4 oyuncu kadroya veda etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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