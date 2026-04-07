4 Yıllık İlişkisinde Hiç Beklemediği Bir Gerçekle Yüzleşen Kadın: "Yıllarca Beni Takip Etmiş..."

Düşünün, ortaokuldan beri tanıdığınız, lisede yakın arkadaşınız olan ve son 4 yıldır birlikte olduğunuz kişi, yıllarca hayatınızı gözlemlemiş olabilir. Üstelik bunu kendi ağzından, sarhoş bir itirafla öğrendiğinizde…

Olayın Başlangıcı: Eski Bir Fotoğraf

'Her şey sıradan bir arkadaş toplantısında başladı. Alkolün etkisiyle rahatlamış olan erkek arkadaşım, aniden “Size bir şey göstermem lazım” diyerek eski bir fotoğraf çıkardı. Fotoğraf ortaokul yıllarıma aitti; sınıfta tahtaya baktığım, fark etmeden çekilmiş bir kare. Fotoğrafın, onun tam hizasından gizlice çekilmiş olması ürperticiydi. O an, ortam gerilmesin diye gülüp geçtim asıl rahatsız edici durum ise misafirler gittikten sonra ortaya çıktı.'