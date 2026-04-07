Haberler
Yaşam
4 Yıllık İlişkisinde Hiç Beklemediği Bir Gerçekle Yüzleşen Kadın: "Yıllarca Beni Takip Etmiş..."

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 11:48

Bir kadının dört yıldır süren bir ilişkinin ardından, bir kadının hayatında hiç beklemediği bir sır ortaya çıktı. Ortaokuldan beri tanıdığı ve yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşının, geçmişte gizlice hayatını takip ettiği gerçeğiyle yüzleşmesi, güven ve mahremiyet kavramlarını tamamen yeniden sorgulamasına neden oldu.

Bazen en güvendiğimiz insanlar, fark etmediğimiz sırlar saklayabilir.

Düşünün, ortaokuldan beri tanıdığınız, lisede yakın arkadaşınız olan ve son 4 yıldır birlikte olduğunuz kişi, yıllarca hayatınızı gözlemlemiş olabilir. Üstelik bunu kendi ağzından, sarhoş bir itirafla öğrendiğinizde…

Olayın Başlangıcı: Eski Bir Fotoğraf

'Her şey sıradan bir arkadaş toplantısında başladı. Alkolün etkisiyle rahatlamış olan erkek arkadaşım, aniden “Size bir şey göstermem lazım” diyerek eski bir fotoğraf çıkardı. Fotoğraf ortaokul yıllarıma aitti; sınıfta tahtaya baktığım, fark etmeden çekilmiş bir kare. Fotoğrafın, onun tam hizasından gizlice çekilmiş olması ürperticiydi. O an, ortam gerilmesin diye gülüp geçtim asıl rahatsız edici durum ise misafirler gittikten sonra ortaya çıktı.'

Ortaokuldan itibaren başlayan bu takıntılı davranışlar, yıllar boyunca farklı şekillerde kendini göstermiş.

Ev ve okul hayatı sürekli gözetlenmiş, sosyal ve eğitim etkinlikleri yakından takip edilmişti. Okul bandosundan kiliselere, günlük rutinlerden özel eşyalarına kadar pek çok alan, kişinin sürekli kontrol ve müdahalesi altında kalmıştı. Ayrıca lise yıllarında yazılı eserler aracılığıyla kişisel ilgisi daha da ileri bir boyuta taşınmış, özel alan ihlalleri ve gizli gözlemler yıllarca devam etmişti.

"Dışarıdan bakan biri 'Ne var bunda, aşık ve tuhaf bir ergenmiş' diyebilir..."

'Ancak 12 yaşından 18 yaşına kadar tam 6 yıl boyunca süren bu planlı, takıntılı ve manipülatif davranışlar masum bir aşkla açıklanamaz. Başkalarına para verip beni takip ettirmesi veya kilitli arabama bir şekilde sızması korkunç bir mahremiyet ihlali...'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
