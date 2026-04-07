Sadece Sağlıklı Beslenmekle Olmuyor: Kas Kaybının En Büyük Sebebi Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 10:17

Kas sağlığını korumak sanıldığı kadar basit değil. Uzmanlara göre yalnızca sağlıklı beslenmek yeterli olmuyor; hareketsizlik, kas kaybının en büyük tetikleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hareketsiz yaşamın etkileri artık sadece kilo artışıyla sınırlı değil.

Uzmanlara göre günlük alışkanlıklar, kas sağlığını doğrudan etkileyerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle masa başı yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte kas kaybı riski daha geniş bir kitleyi tehdit eder hale gelmiş durumda.

Sarkopeni olarak adlandırılan bu durum, yalnızca ileri yaşla ilişkilendirilen bir problem olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, fiziksel aktivite eksikliği, dengesiz beslenme ve kronik hastalıkların da kas gücünde ve performansında belirgin düşüşe neden olabileceğini vurguluyor. Özellikle kol ve bacak kaslarında görülen zayıflama, günlük hareketleri dahi zorlaştırabiliyor.

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Kara’ya göre, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik kas kaybını hızlandıran en kritik faktörlerden biri.

Bununla birlikte obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yanı sıra hızlı kilo kaybı da kas dokusunun azalmasına yol açabiliyor. Bu durum, yalnızca fiziksel performansı değil, genel sağlık durumunu da olumsuz etkiliyor.

Öte yandan erken teşhis, kas erimesinin ilerlemesini durdurmada büyük önem taşıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka destekli analizler sayesinde kas yapısı ve kalitesi daha detaylı incelenebiliyor. Uzmanlar, bu sayede hastalığın daha erken evrede tespit edilip müdahale edilebileceğini belirtiyor.

Kas kaybının en belirgin işaretleri arasında oturup kalkmada zorlanma, merdiven çıkarken güçlük yaşama ve yürüme hızında azalma yer alıyor.

Bu belirtiler çoğu zaman “yaşlılık” olarak geçiştirilse de aslında önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Uzmanlara göre çözüm ise karmaşık değil ama disiplin gerektiriyor: düzenli egzersiz, yeterli protein alımı, D vitamini seviyesinin korunması ve aktif bir yaşam tarzı. Yürüyüş, hafif koşu ve direnç egzersizleri gibi aktiviteler kas kütlesini korumada kritik rol oynuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
