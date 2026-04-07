article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Sarı Zeminli Siyah Daireli Levha Ne Anlama Geliyor?

Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Sarı Zeminli Siyah Daireli Levha Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 09:18

Avrupa’da trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamalar devreye alınırken, sürücülerin alışık olmadığı bazı işaretler de yollarda yerini almaya başladı. Son dönemde dikkat çeken sarı zemin üzerindeki siyah daireli levha, ilk bakışta ne anlama geldiği anlaşılmayan semboller arasında öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa’da trafik akışını daha verimli hale getirmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla geliştirilen yeni uygulamalar, sürücülerin alışık olmadığı işaretleri de beraberinde getiriyor.

Avrupa’da trafik akışını daha verimli hale getirmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla geliştirilen yeni uygulamalar, sürücülerin alışık olmadığı işaretleri de beraberinde getiriyor.

Son dönemde dikkat çeken sarı zemin üzerine yerleştirilmiş siyah daire sembolü de bu yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. İlk bakışta anlamı belirsiz görünen bu levha, özellikle sürücüler arasında merak konusu haline gelmiş durumda.

İngiltere’de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, sürücülerin nadiren karşılaştıkları trafik işaretlerini yorumlama konusunda ciddi eksiklikler yaşadığını ortaya koydu.

İngiltere’de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, sürücülerin nadiren karşılaştıkları trafik işaretlerini yorumlama konusunda ciddi eksiklikler yaşadığını ortaya koydu.

Farklı deneyim seviyelerine sahip katılımcılarla yapılan çalışmada, günlük kullanımda sık rastlanmayan beş farklı trafik işareti üzerinden bilgi düzeyi ölçüldü. Sonuçlar, sürücülerin önemli bir kısmının bu işaretleri ya tanımadığını ya da yanlış anlamlandırdığını gösterdi.

Araştırmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise sarı zemin üzerindeki siyah daire sembolünün en düşük doğru yanıt oranına sahip olmasıydı. Katılımcıların büyük bölümü bu işareti daha önce hiç görmediğini ifade ederken, bazıları ise genel bir yönlendirme levhası olarak değerlendirdi. Ancak bu yorumların çoğu gerçeği yansıtmıyor.

Söz konusu trafik işareti, özellikle otoyol ve ana arterlerde meydana gelen kazalar, yol çalışmaları veya ani kapanmalar gibi durumlarda devreye giren alternatif güzergâhları göstermek için kullanılıyor. Bu sistemde sarı zemin üzerine yerleştirilen semboller — yalnızca daire değil, farklı şekiller de olabilir — sürücülere belirli bir rota boyunca rehberlik ediyor. Aynı sembolün belirli aralıklarla tekrar edilmesi ise sürücülere doğru güzergâhta olduklarını teyit ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın