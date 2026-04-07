Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Sarı Zeminli Siyah Daireli Levha Ne Anlama Geliyor?

Farklı deneyim seviyelerine sahip katılımcılarla yapılan çalışmada, günlük kullanımda sık rastlanmayan beş farklı trafik işareti üzerinden bilgi düzeyi ölçüldü. Sonuçlar, sürücülerin önemli bir kısmının bu işaretleri ya tanımadığını ya da yanlış anlamlandırdığını gösterdi.

Araştırmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise sarı zemin üzerindeki siyah daire sembolünün en düşük doğru yanıt oranına sahip olmasıydı. Katılımcıların büyük bölümü bu işareti daha önce hiç görmediğini ifade ederken, bazıları ise genel bir yönlendirme levhası olarak değerlendirdi. Ancak bu yorumların çoğu gerçeği yansıtmıyor.

Söz konusu trafik işareti, özellikle otoyol ve ana arterlerde meydana gelen kazalar, yol çalışmaları veya ani kapanmalar gibi durumlarda devreye giren alternatif güzergâhları göstermek için kullanılıyor. Bu sistemde sarı zemin üzerine yerleştirilen semboller — yalnızca daire değil, farklı şekiller de olabilir — sürücülere belirli bir rota boyunca rehberlik ediyor. Aynı sembolün belirli aralıklarla tekrar edilmesi ise sürücülere doğru güzergâhta olduklarını teyit ediyor.