Yeni Bir Araştırmaya Göre Yaşam Süresinde Genlerin Rolü Sandığımızdan Daha Büyük

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Yeni bir araştırma, insan yaşam süresinin genetik faktörlerden düşündüğümüzden daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Weizmann Bilim Enstitüsü’nden bilim insanları, geçmişte yapılan çalışmaların genetik etkinin az göründüğünü öne sürdüğünü, ancak tarihsel koşulların bu algıyı şekillendirdiğini vurguluyor.

Yeni bir araştırma, insan yaşam süresinin düşündüğümüzden daha büyük ölçüde genetik faktörlerle belirlendiğini ortaya koydu.

Weizmann Bilim Enstitüsü’nden biyolog Uri Alon ve ekibi, önceki çalışmaların genetik etkinin az göründüğünü öne sürdüğünü, ancak bunu tarihsel koşulların etkilediğini belirtti.

Önceki araştırmalar, 19. yüzyıl sonlarında doğan İskandinav ikizleri üzerinden yapılmıştı. Ancak o dönemde kazalar, enfeksiyonlar ve şiddet gibi yaşlanmayla ilgili olmayan ölümler oldukça yaygındı. Alon’un ekibi, 1900–1935 yılları arasında İsveçli ikizlerin verilerini inceleyerek dışsal ölümleri modelden çıkardığında, genetik etkinin yaşam süresini yaklaşık yüzde 50 etkilediğini tespit etti.

Araştırma, genetik faktörlerin özellikle ileri yaşlarda belirleyici olduğunu, ortalama yaşam süresini ise beslenme, egzersiz, sağlık hizmetleri ve sosyoekonomik koşullar gibi çevresel etkenlerin şekillendirdiğini vurguluyor.

Sigara, aşırı alkol ve kötü beslenme gibi alışkanlıklar yaşam süresini kısaltırken, sağlıklı yaşam tarzı genetik “temel” etrafında yaşam süresine katkı sağlayabiliyor.

Sonuç olarak, yaşam süresi tek bir faktöre bağlı değil; genetik ve çevresel etkenler birlikte rol oynuyor. Genetik varyasyonların daha iyi anlaşılması, gelecekte yaşlanmayı etkileyen tedavilerin geliştirilmesine kapı aralayabilir, ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi halen büyük.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
