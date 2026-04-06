Yeni Bir Araştırmaya Göre Yaşam Süresinde Genlerin Rolü Sandığımızdan Daha Büyük

Weizmann Bilim Enstitüsü’nden biyolog Uri Alon ve ekibi, önceki çalışmaların genetik etkinin az göründüğünü öne sürdüğünü, ancak bunu tarihsel koşulların etkilediğini belirtti.

Önceki araştırmalar, 19. yüzyıl sonlarında doğan İskandinav ikizleri üzerinden yapılmıştı. Ancak o dönemde kazalar, enfeksiyonlar ve şiddet gibi yaşlanmayla ilgili olmayan ölümler oldukça yaygındı. Alon’un ekibi, 1900–1935 yılları arasında İsveçli ikizlerin verilerini inceleyerek dışsal ölümleri modelden çıkardığında, genetik etkinin yaşam süresini yaklaşık yüzde 50 etkilediğini tespit etti.