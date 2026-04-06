Uzmanlar Açıkladı: Utandığınızda Yapmanız Gereken İlginç Şey

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 23:24

Hepimiz zaman zaman utanç verici anlar yaşarız; yanlış kişiye el sallamak, tökezlemek veya bir şey dökmek gibi küçük kazalar bunlardan sadece birkaçı. Yeni araştırmalar, böyle durumlarda nasıl tepki verdiğimizin başkaları üzerinde beklenenden çok daha fazla izlenim bıraktığını ortaya koyuyor. Küçük hatalarda kendinize gülmenin, hem sosyal güveninizi artırdığı hem de ortamın gerilimini azalttığı belirtiliyor.

Hepimiz zaman zaman utanırız. İsimleri karıştırmak, tökezlemek ya da bir şey dökmek gibi küçük kazalar hepimizin başına gelir.

Ancak yeni araştırmalar, böyle durumlarda doğru tepkinin düşündüğünüzden farklı olabileceğini ortaya koyuyor.

Cornell Üniversitesi’nden Övül Sezer’in yürüttüğü araştırmada, 3.000’den fazla katılımcıya başkalarının utanç verici anları gösterildi: yanlış kişiye el sallamak, kapıya çarpmak gibi basit kazalar… Katılımcılar, bu kazalara karşı insanların nasıl tepki verdiğini gözlemledi.

Araştırmanın sonucuna göre, küçük ve zararsız hatalar karşısında kendine gülmek, utanmak yerine daha sıcak, samimi ve kendine güvenli bir izlenim bırakıyor. Sezer, “İnsanlar çoğu zaman başkalarının küçük sosyal hatalarını ne kadar sert değerlendirdiğini abartıyor. Küçük kazalarda kendine gülmek sosyal güveni gösterir, gerilimi azaltır ve hatanın kazara olduğunu iletir,” diyor.

Ancak araştırma, tepkinin kazanın ciddiyetiyle uyumlu olması gerektiğini vurguluyor.

Örneğin, bir düşme sonucu hem kendinizin hem bir başkasının kolunu kırmanız durumunda, gülmek uygunsuz karşılanabilir. Önceki araştırmalar, utanç göstermenin de pişmanlığı ve sosyal normlara uygun davranmayı işaret ettiğini gösteriyor; önemli olan küçük hatalarda gülmenin, büyük hatalarda ise ciddiyetin doğru orantılı şekilde sergilenmesi.

Araştırma, Journal of Personality and Social Psychology’de yayımlandı ve ilerleyen dönemlerde mizah anlayışı, cinsiyet normları ve işyeri gibi farklı ortamların etkisi üzerine de çalışmalar yapılması planlanıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
