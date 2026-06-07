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Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Aytek Şayan’ın Ünlü Oyuncuyla Akraba Olduğu Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Aytek Şayan’ın Ünlü Oyuncuyla Akraba Olduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 13:01
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Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Şerif Furtuna karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Aytek Şayan, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medyada yayılan dans görüntüleriyle gündeme geldi. Memleketi Düzce’de katıldığı bir düğün töreninde görüntülenen oyuncu, davetlilerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Özellikle sahneye çıkarak Kafkas dansı yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören videolar çok sayıda paylaşım aldı. Ancak konuşulan konu yalnızca düğündeki görüntüler olmadı. Yapılan paylaşımların ardından ortaya çıkan bir detay sosyal medyada daha da fazla ilgi gördü.

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Düğünde çekilen görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Aytek Şayan hakkında yorum yaptı.

Düğünde çekilen görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Aytek Şayan hakkında yorum yaptı.

Kafkas dansı görüntülerini izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, benzer paylaşımlarıyla bilinen Elçin Sangu’yu da etiketlemeye başladı. Özellikle iki ismin aynı projede yer alması yönünde yapılan yorumlar dikkat çekti. Kullanıcılar, Aytek Şayan ve Elçin Sangu’yu aynı yapımda görmek istediklerini belirten paylaşımlar yaptı.

Elçin Sangu’nun açıklamasıyla birlikte Aytek Şayan’la kuzen olduğu öğrenildi.

Elçin Sangu’nun açıklamasıyla birlikte Aytek Şayan’la kuzen olduğu öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcıları kuzen olduklarına şaşırırken aynı projede yer almaları için yorumlar giderek arttı. Sosyal medyada başlayan sohbet kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar hem Aytek Şayan’ın düğündeki görüntülerini hem de Elçin Sangu’nun açıklamasını paylaşmaya devam etti. Oyuncuların aile bağı ise birçok kişi için günün sürprizi oldu. 

Elçin Sangu şu sözlerle kuzen olduklarını duyurdu: “Aytek benim öz kuzenim ahahah :) No ship.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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