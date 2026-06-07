Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Aytek Şayan’ın Ünlü Oyuncuyla Akraba Olduğu Ortaya Çıktı

Sosyal medya kullanıcıları kuzen olduklarına şaşırırken aynı projede yer almaları için yorumlar giderek arttı. Sosyal medyada başlayan sohbet kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar hem Aytek Şayan’ın düğündeki görüntülerini hem de Elçin Sangu’nun açıklamasını paylaşmaya devam etti. Oyuncuların aile bağı ise birçok kişi için günün sürprizi oldu.

Elçin Sangu şu sözlerle kuzen olduklarını duyurdu: “Aytek benim öz kuzenim ahahah :) No ship.”