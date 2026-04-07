Maddi Sıkıntılarından Dolayı Karavanda Yaşamaya Başlayan Çift

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 11:03

Michelle ve Mark, artan yaşam maliyetleri ve finansal baskılardan bunalarak “normal” hayatı geride bırakıp karavanda yaşamayı tercih etti. Bu çift, maddi sıkıntıları fırsata çevirerek hayatlarını yeniden şekillendirdi.

Giderek artan yaşam maliyetleri ve şehir hayatının yarattığı baskı, bazı insanları radikal kararlar almaya yönlendiriyor.

İngiltere’de yaşayan Michelle ve partneri Mark da bu kararı verenlerden biri. Çift, “normal” olarak tanımladıkları düzenli yaşamı geride bırakarak bir karavanda yaşamayı tercih etti. Bu değişim, beraberinde daha düşük maliyetler ve daha özgür bir hayat getirdi.

Güney Devon’da karavanda yaşayan çift, sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle yeni yaşam tarzlarını anlatıyor.

Kendi ifadelerine göre bu karar; geniş alanlardan feragat etmek, alışılmış rutinleri bırakmak ve konfor anlayışını yeniden tanımlamak anlamına geliyor. Ancak onlar için bu değişim, “daha azına sahip olmak” değil, “daha çok yaşamak” demek.

Karavan hayatının en büyük avantajlarından biri ise finansal yükün ciddi ölçüde azalması.

Çift, artık mortgage baskısı ya da yüksek faturalarla uğraşmadıklarını vurguluyor. Daha sade bir yaşam tarzını benimseyen Michelle ve Mark, bu sayede hem stres seviyelerinin düştüğünü hem de seyahat etme özgürlüğü kazandıklarını ifade ediyor.

Elbette bu yaşam biçimi herkes için uygun değil. Alanın sınırlı olması, bazı konforlardan vazgeçmeyi gerektiriyor. Ancak çift, her sabah daha az stresle uyanmanın ve istedikleri gibi hareket edebilmenin bu eksiklikleri fazlasıyla telafi ettiğini düşünüyor.

Karavanda yaşamın maliyetleri de bu tercihi cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Bir karavanın satın alma bedeli modeline göre değişmekle birlikte, aylık giderler genellikle kira, enerji ve bakım masraflarıyla sınırlı kalıyor. Örnek bir hesaplamaya göre yıllık toplam maliyet yaklaşık 8.000 sterlin civarında seyrediyor. Çiftin ödediği yıllık alan ücreti ise yaklaşık 3.750 sterlin. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde seyahat ederek farklı yerlerde bulunabilmeleri, bu yaşam tarzını daha da esnek hale getiriyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
