Maddi Sıkıntılarından Dolayı Karavanda Yaşamaya Başlayan Çift

Çift, artık mortgage baskısı ya da yüksek faturalarla uğraşmadıklarını vurguluyor. Daha sade bir yaşam tarzını benimseyen Michelle ve Mark, bu sayede hem stres seviyelerinin düştüğünü hem de seyahat etme özgürlüğü kazandıklarını ifade ediyor.

Elbette bu yaşam biçimi herkes için uygun değil. Alanın sınırlı olması, bazı konforlardan vazgeçmeyi gerektiriyor. Ancak çift, her sabah daha az stresle uyanmanın ve istedikleri gibi hareket edebilmenin bu eksiklikleri fazlasıyla telafi ettiğini düşünüyor.

Karavanda yaşamın maliyetleri de bu tercihi cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Bir karavanın satın alma bedeli modeline göre değişmekle birlikte, aylık giderler genellikle kira, enerji ve bakım masraflarıyla sınırlı kalıyor. Örnek bir hesaplamaya göre yıllık toplam maliyet yaklaşık 8.000 sterlin civarında seyrediyor. Çiftin ödediği yıllık alan ücreti ise yaklaşık 3.750 sterlin. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde seyahat ederek farklı yerlerde bulunabilmeleri, bu yaşam tarzını daha da esnek hale getiriyor.