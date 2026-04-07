Ailelerinin Ne Kadar Toksik Olduğunu Sonradan Fark Eden 15 Kişi
Bazı şeyler dışarıdan bakılana kadar normal gelir. Ancak başka insanların hayatlarını gördüğünüzde veya bir uzmanla konuştuğunuzda, içinde büyüdüğünüz evin aslında bir savaş alanı olduğunu anlayabilirsiniz. Bazı Reddit kullanıcıları, okurken bile sinirinizi bozacak aile yapılarını paylaştı.
İşte Bored Panda'nın derlediği 'Ailenizin Toksik Olduğunu Fark Ettirdiğiniz Anlar' hikayeleri.
1. "Anasınıfına gittiğimde diğer çocukların, benim ev hayatımla ilgili anlattığım hikayelerden korktuğunu gördüğümde bir şeylerin yanlış olduğunu anladım."
2. "Küçük yaştan itibaren annemin tüm duygusal yükünü taşımak zorundaydım. O ağlarken onu teselli eden bendim ama ben ağladığımda 'ilgi budalası' olurdum."
3. "Arkadaşlarımın benim evime gelmekten korktuğunu ve babamın yanında titrediklerini fark ettiğimde, evimizin bir hapishane olduğunu anladım."
4. "Kendi mutsuzluklarının tek sebebinin benim doğumum olduğunu defalarca yüzüme söylediler."
5. "Ergenlik dönemimde sivilcelerimle veya kilomla en çok dalga geçen kişi öz annemdi."
6. "Annem sürekli beni kardeşimle, kardeşimi de benimle kıyaslardı."
7. "Doğum günümde annem bana bir paket çorap aldı ama 'başka yerde daha ucuzdur' diyerek onları da iade etti."
8. "Terapistim bir noktadan sonra ailemle iletişim kurmamı sağlamaya çalışmayı bıraktı."
9. "Alerjim olmasına rağmen 9 kedisi olan bir evde bakıcıya bırakıldım."
10. "Mezuniyetim annemin doğum gününe denk geldi."
11. Misafir geldiğinde takılan maskeler.
12. "Arkadaşım, çoğu insanın anlaşma yapmaya gerek kalmadan her gün duş alma hakkına sahip olduğunu belirttiğinde ailemin ne kadar kötü olduğunu anlamıştım."
13. "Annem 22 yaşındayken bir telefon görüşmesinin sonunda "Seni seviyorum" dedi ve bunun onun bunu ilk kez söylediği an olduğunu fark ettim."
14. "Eşimle eve çıktığımızda, onun ailesini sırf sevdiği için ve günlük hayatını paylaşmak için aradığını gördüm."
15. "Üniversiteden onur derecesiyle mezun olduğum gün babamın tek yorumu, 'Gömleğin çok kırışık, rezil görünüyorsun' oldu."
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
