Ailelerinin Ne Kadar Toksik Olduğunu Sonradan Fark Eden 15 Kişi

Dilara Bağcı Peker
07.04.2026 - 12:04

Bazı şeyler dışarıdan bakılana kadar normal gelir. Ancak başka insanların hayatlarını gördüğünüzde veya bir uzmanla konuştuğunuzda, içinde büyüdüğünüz evin aslında bir savaş alanı olduğunu anlayabilirsiniz. Bazı Reddit kullanıcıları, okurken bile sinirinizi bozacak aile yapılarını paylaştı. 

İşte Bored Panda'nın derlediği 'Ailenizin Toksik Olduğunu Fark Ettirdiğiniz Anlar' hikayeleri.

1. "Anasınıfına gittiğimde diğer çocukların, benim ev hayatımla ilgili anlattığım hikayelerden korktuğunu gördüğümde bir şeylerin yanlış olduğunu anladım."

2. "Küçük yaştan itibaren annemin tüm duygusal yükünü taşımak zorundaydım. O ağlarken onu teselli eden bendim ama ben ağladığımda 'ilgi budalası' olurdum."

3. "Arkadaşlarımın benim evime gelmekten korktuğunu ve babamın yanında titrediklerini fark ettiğimde, evimizin bir hapishane olduğunu anladım."

4. "Kendi mutsuzluklarının tek sebebinin benim doğumum olduğunu defalarca yüzüme söylediler."

5. "Ergenlik dönemimde sivilcelerimle veya kilomla en çok dalga geçen kişi öz annemdi."

6. "Annem sürekli beni kardeşimle, kardeşimi de benimle kıyaslardı."

'Birimizi överken diğerini yerin dibine sokar, aramızda bitmek bilmeyen bir rekabet yaratırdı.'

7. "Doğum günümde annem bana bir paket çorap aldı ama 'başka yerde daha ucuzdur' diyerek onları da iade etti."

'İki hafta sonra kardeşim 600 dolarlık bir okçuluk seti istediğinde hemen aldılar. Ben çoraplarımı bile alamadım.'

8. "Terapistim bir noktadan sonra ailemle iletişim kurmamı sağlamaya çalışmayı bıraktı."

'Bunun yerine, evden taşınana kadar hayatta kalabilmem için bana stratejiler vermeye başladı.'

9. "Alerjim olmasına rağmen 9 kedisi olan bir evde bakıcıya bırakıldım."

'Annem astım ilacımı bile yanıma vermemişti çünkü ablamın erkek arkadaşıyla vakit geçirmek için beni başından savmak istiyordu. Ölümden döndüm.'

10. "Mezuniyetim annemin doğum gününe denk geldi."

'Annem 'doğum gününü mahvettiğimi' söyleyip, kendi doğum günü partisini aylar sonraki benim doğum günümde yapmaya karar verdi.'

11. Misafir geldiğinde takılan maskeler.

'Eve bir misafir geldiğinde ailemin bana ne kadar iyi davrandığını gördüm. Dayak yememek o kadar güzel bir histi ki, o an evdeki normal halimizin ne kadar hastalıklı olduğunu anladım.'

12. "Arkadaşım, çoğu insanın anlaşma yapmaya gerek kalmadan her gün duş alma hakkına sahip olduğunu belirttiğinde ailemin ne kadar kötü olduğunu anlamıştım."

13. "Annem 22 yaşındayken bir telefon görüşmesinin sonunda "Seni seviyorum" dedi ve bunun onun bunu ilk kez söylediği an olduğunu fark ettim."

14. "Eşimle eve çıktığımızda, onun ailesini sırf sevdiği için ve günlük hayatını paylaşmak için aradığını gördüm."

'Benim için aileyle konuşmak sadece bir zorunluluk ve görevdi.'

15. "Üniversiteden onur derecesiyle mezun olduğum gün babamın tek yorumu, 'Gömleğin çok kırışık, rezil görünüyorsun' oldu."

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
