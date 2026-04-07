article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Adanalı Lise Öğrencisinin İcadı Ekonomiye Yön Verecek: Şimdiden 4 Ödül Kazandı

Adanalı Lise Öğrencisinin İcadı Ekonomiye Yön Verecek: Şimdiden 4 Ödül Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 11:14

Genç zekaların azmi ve bilimsel merakı birleştiğinde, hem çevre hem de ekonomi için devrim niteliğinde çözümler doğabiliyor. Bunun en güncel ve heyecan verici örneği Adana’da yaşandı. Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Arzu Taştekin, hazırladığı yenilikçi projeyle sadece bir asfalt karışımı değil, sürdürülebilir bir gelecek vizyonu inşa etti. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) laboratuvarlarında bir yıl boyunca titizlikle çalışan Taştekin, plastik atıkları ekonomiye kazandırırken ulaşım altyapısını güçlendiren formülüyle ulusal ve uluslararası arenada toplam 4 ödüle layık görüldü.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Laboratuvardan çıkan çevreci inovasyon herkese ilham oluyor.

Laboratuvardan çıkan çevreci inovasyon herkese ilham oluyor.

Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce’nin danışmanlığında yürütülen bu bilimsel yolculuk, plastik kirliliğine karşı pratik bir çözüm arayışıyla başladı. Arzu Taştekin, yaptığı deneyler sonucunda pet şişelerin, deterjan kutularının ve naylon poşetlerin asfaltın mukavemetini artırabileceğini keşfetti. Geliştirilen özel formülde, %95 oranındaki bitüme %5 oranında atık plastik karışımı eklendi. Yapılan testler, bu yöntemin asfalt tabakasının dayanıklılığını tam %25 oranında artırdığını kanıtladı. Bu oran, yolların ağır tonajlı araçlara karşı çok daha dirençli olması anlamına geliyor.

Proje hem daha sağlam yollar hem daha temiz bir doğa sunuyor.

Proje hem daha sağlam yollar hem daha temiz bir doğa sunuyor.

Projenin sunduğu en büyük avantaj, plastik atıkların yarattığı çevresel tahribatı önlerken ekonomik kayıpları azaltması. Mevcut asfalt yolların zamanla deforme olup çukurlaşması, sürekli bakım ve onarım maliyeti doğururken, Taştekin’in formülü bu süreci yavaşlatıyor. Genç mucit, projesinin temel amacını şu sözlerle özetliyor: 'Bir tır geçtiğinde asfaltın dayanımı zamanla azalır ve kısa sürede çukurlar oluşur. Ancak bu karışımı kullandığımızda yollar hem daha kaliteli hem de daha uzun ömürlü oluyor. Böylece hem çevreyi koruyor hem de ülkemizin bütçesine katkı sağlıyoruz.'

Ödüllerle taçlanan vizyona akademik destek yağdı.

Ödüllerle taçlanan vizyona akademik destek yağdı.

Arzu’nun başarısı yarışmalarda aldığı derecelerle de perçinlendi. '1 Fikir 1 Türkiye' ve '1 Fikir 1 Akdeniz' yarışmalarında birincilik kürsüsüne çıkan Taştekin, bu başarısını uluslararası platforma taşıyarak '1 Fikir 1 Dünya' yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Ayrıca 'Bilim Kızlarla Gelecek Projesi'nden de ödülle dönen genç yeteneğin şimdiki hedefi, TRT Genç’te yayınlanan 'Bir Fikrin Mi Var?' yarışmasında büyük ödülü kucaklamak.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de projenin ticarileşme potansiyeline dikkat çekerek, üniversite laboratuvarlarının genç yeteneklere her zaman açık olduğunu vurguladı. Bu başarı hikâyesi, lise öğrencilerinin akademik destekle neler başarabileceğini gösterirken, Türkiye'nin yerli ve çevreci teknoloji üretimindeki potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın