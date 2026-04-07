Adanalı Lise Öğrencisinin İcadı Ekonomiye Yön Verecek: Şimdiden 4 Ödül Kazandı

Arzu’nun başarısı yarışmalarda aldığı derecelerle de perçinlendi. '1 Fikir 1 Türkiye' ve '1 Fikir 1 Akdeniz' yarışmalarında birincilik kürsüsüne çıkan Taştekin, bu başarısını uluslararası platforma taşıyarak '1 Fikir 1 Dünya' yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Ayrıca 'Bilim Kızlarla Gelecek Projesi'nden de ödülle dönen genç yeteneğin şimdiki hedefi, TRT Genç’te yayınlanan 'Bir Fikrin Mi Var?' yarışmasında büyük ödülü kucaklamak.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de projenin ticarileşme potansiyeline dikkat çekerek, üniversite laboratuvarlarının genç yeteneklere her zaman açık olduğunu vurguladı. Bu başarı hikâyesi, lise öğrencilerinin akademik destekle neler başarabileceğini gösterirken, Türkiye'nin yerli ve çevreci teknoloji üretimindeki potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.